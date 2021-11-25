Казахстанцам стало дороже питаться в ресторанах, кафе и столовых

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Услуги общественного питания за год значительно подорожали в некоторых регионах Казахстана. На сколько дороже теперь обходится казахстанцам поход в ресторан, кафе, столовую или другие заведения общепита, читайте в материале Нурфин.

В октябре услуги общественного питания подорожали в Казахстане в общем на 1%, а за год цены на них увеличились на 8,8%, передает мониторинговое агентство EnergyProm.

В разрезе областей и мегаполисов в семи регионах цены за месяц остались на прежнем уровне.

При этом основной рост цен за год пришелся на Туркестанскую область - 37%, в столице общепит подорожал на 11,4%, а в Северо-Казахстанской области - на 11%.

Наименьший годовой рост цен на услуги общественного питания зафиксирован в Жамбылской (2,7%) и Западно-Казахстанской (1,2%) областях.

Инфографика: EnergyProm

Если посмотреть на статистику повышения цен по категориям объектов общественного питания, то сильнее всего выросли услуги столовых (на 10,7%), за ними следуют организации быстрого обслуживания (на 10,3%), замыкают список рестораны, кафе и прочие заведения (на 6,2%).

По областям годовой рост цен в ресторанах и кафе распределился от Туркестанской (14,4%) и Костанайской (11,6%) областей до Атырауской (1%) и Западно-Казахстанской областей, где цены остались на прежнем уровне.

В организациях быстрого обслуживания наибольший рост цен также отмечается в Туркестанской области (28%), наименьший в Жамбылской (3,0%), Актюбинской (3,5%) и Западно-Казахстанской (2,4%) областях. В Карагандинской области изменений стоимости общепита не наблюдалось.

Услуги столовых сильно выросли в той же Туркестанской области, превысив 68%, а в Жамбылской области их рост остался практически незаметен (0,9%).

Инфографика: EnergyProm

Такой стремительный, особенно в некоторых областях страны, рост цен на услуги общепита связан с подорожанием продуктов питания и цен на расходные материалы.

К тому же в стране выросла стоимость аренды коммерческой недвижимости для ресторанов и других пунктов общественного питания, что также отразилась на ценах, учитывая что большая часть (80%) ресторанного бизнеса арендует помещения. То есть рынок недвижимости диктует свои условия.

При этом арендные цены ресторанов и прочих пунктов общественного питания выросли незначительно, всего на 3,1% в среднем по Казахстану. Но ситуация от региона к региону складывается различная.

Так, в Мангистауской области цены на аренду за год с прошлого октября добавили целых 56,1%, что несоизмеримо с остальными областями, где аренда поднялась от 1% до 16,7%, а в пяти областях она сталась на прежнем уровне, и даже упала в Костанайской области на 4,2%.

Инфографика: EnergyProm

Как видно из таблицы выше, аренда ресторанов по Казахстану выросла на 4,5% и в среднем составила 3 335 тенге за квадратный метр. Помещения для столовых теперь в среднем стоят 1 403 тенге за "квадрат"(плюс 2,8%). Меньше остальных поднялись цены на аренду кафе, всего на 2,1% и в среднем составили 2 982 тенге за квадратный метр.

Уточним, что обед в ресторане теперь обойдется на 6,7% дороже, за кофе и чай в кофейне придется заплатить на 5,1% больше, чем в октябре 2020 года.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/personal/1943893-kazahstantsam-stalo-dorozhe-pitatsya-v-restoranah-kafe-i-stolovyh/