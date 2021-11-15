Между Турцией и Гондурасом: Казахстан оказался в списке стран с самыми низкими ценами на жилье

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Средняя стоимость жилья в центрах казахстанских городов составляет почти 400 тысяч тенге. И это более чем в 35 раз дешевле, чем в стране с самой дорогой жилой недвижимостью. Какие цены наблюдаются в разных уголках мира, узнали журналисты Нурфин.

Стоимость жилья напрямую зависит от его расположения даже внутри одного города, а тем более от страны.

На сколько отличаются средние цены за один квадратный метр жилой недвижимости в 109 странах мира, мы узнали из глобальной базы данных Numbeo.

Для сравнения была взята средняя стоимость жилья, расположенного в городских центрах. При этом в расчет пошли данные не только о столицах, но и обо всех городах той или иной страны.

Цены указаны в тенге после конвертации по актуальному курсу на дату написания статьи.

Страны с самой дорогой недвижимостью

Самый дорогой квадратный метр жилья на данный момент наблюдается в Гонконге – 14 187 456,41 тенге. Далее идет Сингапур – 8 123 489,26 тенге. И сразу вдвое дешевле, чему у лидера рейтинга, жилье в Южной Корее – в среднем 7 088 302,60 тенге за «квадрат» в центрах местных городов.

Пять с лишним миллионов стоит квадратный метр в Люксембурге и Швейцарии – точнее 5 517 385,90 тенге и 5 293 439,83 тенге.

В десятку стран с самым дорогим жильем также вошли: Япония – 3 589 021,24 тенге, Израиль – 3 495 159,02 тенге, Китай – 3 437 776,45 тенге, Тайвань – 3 321 041,04 тенге и Норвегия – 2 826 755,52 тенге.

Где еще жилье дороже, чем в Казахстане

На промежуточных местах между десятками с самыми высокими и низкими ценами, также можно отметить несколько стран, где жилье дороже, чем в Казахстане.

Например, Германия расположилась на 12-й позиции со стоимостью жилого «квадрата» 2 620 056,71 тенге. На 30-м месте Соединенные Штаты Америки – 1 544 409,42 тенге, еще ниже Объединенные Арабские Эмираты – 1 225 410,08 тенге.

Стоимость недвижимости в приграничных с Казахстаном странах

На 52-й строчке расположилась Россия - в центральных частях ее большого количества городов недвижимость в среднем стоит 911 536,61 тенге за квадратный метр.

Среди других участниц Евразийского экономического союза следующая по счету идет Армения – 790 182,78 тенге, а следом и Беларусь, где средняя стоимость «квадрата» в центре составляет 701 302,03 тенге.

Иллюстративное фото: Getty Images / boonchai wedmakawand

В соседнем Узбекистане, вернее в центральных частях его городов, жилье в среднем стоит 498 129,68 тенге.

А Таджикистан и Кыргызстан в данном рейтинге не представлены.

Страны с самой дешевой недвижимостью

Дешевле всего квадратный метр жилья стоит в центрах городов Пакистана – в среднем 312 962,74 тенге. Совсем недалеко ушла Нигерия – 314 308,35 тенге, а следом за ней расположился и Египет – 320 275,14 тенге.

Далее идут Маврикий и Тунис – 337 045,20 тенге и 345 101,53 тенге, соответственно.

На шестом месте среди стран с самым дешевым жильем расположилась популярная среди казахстанцев Турция – 351 917,96 тенге за квадрат.

А на седьмом и сам Казахстан со средней стоимостью квадратного метра среди всех его городов, вернее только их центров, 398 321,51 тенге.

Далее идут Гондурас, Палестина и Мексика – 408 956,66 тенге, 415 861,89 тенге и 445 882,56 тенге, соответственно.

Насколько доступно жилье в Казахстане и в других странах

Разумеется, низкая цена на жилую недвижимость в той или иной стране не говорит о том, что оно более доступно для местных жителей. На доступность жилья в такой же степени влияют и доходы населения.

Например, по индексу доступности жилья, то есть по отношению его стоимости к средней зарплате после удержания налогов и обязательных платежей Казахстан с 7-го места опускается на 35-е.

А самые «дешевые» Пакистан, Нигерия и Египет еще ниже – 69-е, 72-е и 60-е места по уровню доступности жилья, соответственно.

При этом Гонконг с самым дорогим жильем в этом списке опустился в самый низ - на 109-е место. То есть уровень доступности жилья для среднестатистических местных жителей очень маленький.

В пятерку стран с самым доступным для населения жильем входят: Саудовская Аравия, Южная Африка, Соединенные Штаты Америки, Пуэрто-Рико и Объединенные Арабские Эмираты.

Цены в США и ОАЭ мы уже отмечали, а в остальных «доступных» странах стоимость квадратного метра составляет 460 678,06 тенге, 448 246,96 тенге и 753 272,31 тенге, в Саудовской Аравии, Южной Африке и Пуэрто-Рико соответственно.

А по доступности ипотеки и среднему проценту по жилищным займам Казахстан входит в список стран не с самыми лучшими условиями.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/1941980-mezhdu-turtsiey-i-gondurasom-kazahstan-okazalsya-v-spiske-stran-s-samymi-nizkimi-tsenami-na-zhile/