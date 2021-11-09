На сколько в текущем году подорожало жилье в разных городах Казахстана

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Текущий год знаменуется резким увеличением стоимости жилья в Казахстане. Как обстоят дела с ценами на жилую недвижимость в разных городах страны, узнали журналисты Нурфин.

Росту цен на жилье во многом поспособствовала появившаяся у казахстанцев возможность изъятия пенсионных накоплений. Но во всех городах страны стоимость жилой недвижимости изменилась по-разному.

Рассмотрим изменение цен за последние полгода на основе данных о стоимости продающегося жилья на сайте Крыша.

Нур-Султан

По состоянию на 3 ноября текущего года средняя стоимость одного квадратного метра жилья в столице стоит 411 200 тенге. За неделю «квадрат» подорожал на 0,1%, а за полгода - на 9,6%. Еще 12 мая текущего года стоимость жилья здесь составляла 375 300 тенге за квадратный метр.

К слову, на протяжении последнего полугода цены на жилую недвижимость в Нур-Султане были не стабильными – то снижались, то снова вырастали. Например, самая высокая за это время стоимость «квадрата» была зафиксирована 6 октября – 412 100 тенге.

Таким образом, почти за месяц средняя цена упала на 0,2%.

Алматы

В Алматы средняя стоимость жилой недвижимости стабильно росла. 3 ноября цена квадратного метра составила 571 400 тенге. Еще неделю назад она составляла 561 900 тенге. Рост всего за 7 дней – 1,7%.

Почти месяц назад, 6 октября, алматинский «квадрат» стоил еще меньше – 553 000 тенге. А по сравнению с 12 мая текущего года недвижимость подорожала на 15,5% с 494 800 тенге.

Шымкент

Подобная стабильность последние полгода наблюдается и в Шымкенте – жилье планомерно дорожало. На 3 ноября его средняя стоимость составляет 353 800 тенге. За четыре недели рост составил 1,6%. А за полгода – на 8,3% с 326 700 тенге.

Актобе

Здесь средняя стоимость квадратного метра на начало текущего месяца составляет 219 600 тенге. Почти за месяц он подорожал на 2,4% с 218 100 тенге, а за полгода – на 10,1% с 199 500 тенге.

Караганда

Цена «квадрата» жилой недвижимости в Караганде на 3 ноября составляет 324 500 тенге. За четыре недели она выросла на 1,2%, а за полгода - на 4% с 311 900 тенге. Это один из самых низких показателей роста.

Актау

В данном городе на начало ноября текущего года стоимость жилой недвижимости в среднем составила 256 900 тенге, по сравнению с 6 октября она выросла на целых 6,8% с 240 500 тенге, а с 12 мая – всего на 6% с 242 400 тенге. То есть на протяжении этого времени цена очень резко менялась, как в сторону повышения, так и понижения.

Петропавловск

По состоянию на 3 ноября средняя цена за квадратный метр жилой недвижимости в данном городе составляла 340 600 тенге. Почти месяцем ранее - 336 000 тенге, то есть рост равен 1,4%. А по сравнению с данным полугодовой давности – всего 3%. Тогда «квадрат» стоил 330 400 тенге.

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Тараз

В Таразе на начало месяца жилье стоило в среднем 255 100 тенге за квадратный метр. Месяц назад – 250 200 тенге. Рост составил 2%. Полгода назад цена была равна 228 600 тенге. Рост – 11,6%.

Уральск

Здесь средняя стоимость жилой недвижимости на 3 ноября составляет 270 900 тенге. С 6 октября она выросла на 1%, тогда было зафиксировано в среднем 268 200 тенге. А за полгода – на 4,6% с 259 100 тенге.

Усть-Каменогорск

Средняя цена за квадратный метр в данном городе составляет 333 200 тенге. Месяцем ранее было 329 100 тенге, то есть рост составил 1,2%. А полгода назад жилье стоило 322 800 тенге за «квадрат». За это время оно подорожало на 3,2%.

Павлодар

Жилая недвижимость в Павлодаре на 3 ноября в среднем стоила 297 600 тенге. Четырьмя неделями ранее этот показатель составлял 289 300 тенге. Рост - 2,9%. А 12 мая текущего года цена за квадратный метр была равна 275 400 тенге. За полгода она выросла на 8%.

Костанай

В этом городе средняя стоимость жилой недвижимости составляет 305 200 тенге за «квадрат». Почти за месяц она выросла на 2,6% с 297 500 тенге, а за полгода – на 12,4% с 271 600 тенге.

Кокшетау

Здесь средняя стоимость квадратного метра жилья равна 286 300 тенге. За четыре недели она выросла на 2,1% с 280 500 тенге, а с 12 мая – на 6,3% с 269 400 тенге.

Талдыкорган

Цена за жилой «квадрат» в областном центре Алматинской области на 3 ноября в среднем составляла 291 600 тенге. Почти месяцем ранее, 6 октября, она была равна 288 000 тенге. С того момента рост составил 1,3%. А полгода назад, 12 мая – 275 600 тенге. Рост – 5,8%.

Атырау

В Атырау стоимость жилья составляет 337 300 тенге. За четыре недели оно подорожало на 2,6% с 328 900 тенге, а за полгода – на 6,1% с 317 800 тенге.

Кызылорда

Жилая недвижимость в данном городе на начало месяца в среднем стоила 194 100 тенге за «квадрат», а почти месяц назад - 189 100 тенге. За это время она подорожала на 2,6%. Полгода назад, 12 мая, ее стоимость составляла 171 400 тенге. Рост за это время - 13,2%. Таким образом один из городов с самыми низкими ценами активно догоняет остальные.

Туркестан

Что касается областного центра Южно-Казахстанской области, то по нему есть только актуальные данные о средней стоимости квадратного метра - 308 800 тенге на начало ноября текущего года.

Таким образом за последние полгода больше всего жилая недвижимость подорожала в Алматы – на 15,5% всего за шесть месяцев. А вместе с ценами на продающуюся недвижимость до рекордных значений выросла стоимость и арендной.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/1941208-na-skolko-v-tekuschem-godu-podorozhalo-zhile-v-raznyh-gorodah-kazahstana/