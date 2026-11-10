Цифровой банк "лопнул" в Парагвае: грозит ли подобное казахстанцам, рассказал аналитик

В соцсетях активно обсуждается тема наступления кризиса в сфере цифрового банкинга в ноябре 2026 года. Одним из примеров называют случай в Парагвае. Но к Казахстану это не применимо. Подробнее – на NUR.KZ.

Данный текст создан автоматически при помощи ИИ и не проходил проверку редактора, поэтому может содержать фактологические или грамматические ошибки. Подробности в Данный текст создан автоматически при помощи ИИ и не проходил проверку редактора, поэтому может содержать фактологические или грамматические ошибки. Подробности в публикации КЛЮЧЕВЫЕ МОМЕНТЫ В Парагвае 3 ноября рухнул крупный цифровой банк Ueno Bank: около 3 млн клиентов (60% населения) потеряли доступ к своим деньгам.

По словам аналитика Андрея Чеботарева, причиной краха стала выдача крупных займов связанным с акционерами компаниям без залога и проверки — обвинения предъявлены 27 людям.

Чеботарев отмечает, что в Казахстане подобный сценарий крайне маловероятен благодаря жёсткому контролю: с 2022 года регулятор проводит обязательную проверку качества банковских активов.

Сообщения о том, что интернет и банки перестанут работать 17 ноября, распространяются в соцсетях по всему миру, включая и Казахстан. Однако эксперты назвали это фейком: он связан с сообщением о стандартной проверке систем экстренного оповещения в США.

При этом одной из причин активного распространения такой информации стал "крах" Ueno Bank, одного из крупнейших цифровых банков в Парагвае – 3 ноября его клиенты внезапно не смогли снять деньги или сделать перевод.

В итоге около 3 млн человек (60% населения страны) столкнулись с отказом в доступе к своим же деньгам. Это и вызвало слухи о том, что все цифровые банки могут закрыться, и они не надежны.

Как сообщает независимый финансовый аналитик Андрей Чеботарев в Telegram-канале Finance.kz, реальная причина обвала Ueno Bank связана с внутренними нарушениями, и такой исход не грозит казахстанцам.

Столбики монет. Иллюстративное фото: SARINYAPINNGAM/Getty Images

Причина закрытия банка – кредиты "своим"

Как сообщает аналитик, до обвала ситуация с парагвайским банком выглядела нормально:

на конец июня доля просрочек составляла всего 0,59%;

достаточность капитала была на уровне 14,52% при минимальном требовании в 12%;

на конец августа 2026 года на счетах клиентов лежало около 2,86 млрд долларов ;

; к концу сентября финорганизация контролировала около 9% всех депозитов и 8% кредитов страны по оценке Moody’s.

Однако осенью регулятор страны потребовал пересмотреть отчетность, что привело к падению уровня достаточности капитала до 5,56% – то есть банк не имел достаточно денег для защиты вкладчиков. А уже 2 ноября Центробанк Парагвая взял финорганизацию под прямое управление.

"По версии прокуратуры, в 2025-2026 годах Ueno выдавал крупные займы связанным с акционерами компаниям. Это называется "кредиты связанным сторонам". Некоторые получали деньги на долгий срок под одну подпись, без залога и толковой проверки, из каких доходов они собираются возвращать долг. Обвинения предъявлены 27 людям", – сообщает аналитик.

Деньги в конверте. Иллюстративное фото: krisanapong detraphiphat/

При этом он указывает, что в Парагвае тоже есть механизм гарантирования вкладов как в Казахстане. И этих средств хватает для возврата вложений 97% вкладчиков банка в рамках гарантированных сумм. Так, выплаты получили около 1,2 млн клиентов.

Однако ситуация вызвала массовые волнения, приведшие к смене президента, ослаблению валюты страны на 5% к доллару и падению стоимости гособлигаций.

Аналитик указывает, что такой сценарий в Казахстане крайне маловероятен – все дело в жестком контроле банковской сферы.

Опыт Казахстана и что сделано для защиты денег граждан

"Кредиты "своим" на условиях, которых обычный заемщик никогда бы не получил – одна из типичных причин банковских крахов по всему миру", – отмечает Андрей Чеботарев.

При этом он напоминает, что подобные нарушения в Казахстане тоже встречались:

Delta Bank – с 2012 по 2017 год деньги выводили через заведомо безвозвратные кредиты;

Tengri Bank – основную часть проблемных займов выдали в 2015-2017 годах людям и компаниям, связанным с казахстанскими акционерами;

AsiaCredit Bank – были проблемы с залогом, когда семь земельных участков общей стоимостью 25 млрд тенге заменили одним, который по документам "стоил" больше 46 млрд тенге.

Судья и столбики монет. Иллюстративное фото: krisanapong detraphiphat/Getty Image

В итоге все три финорганизации находятся в процессе принудительной ликвидации. А чтобы подобное не повторялось, были приняты меры защиты.

"Именно после таких историй в Казахстане ввели регулярный AQR – проверку качества банковских активов. С 2022 года АРРФР проводит ее в рамках ежегодного надзорного цикла. Для банков, которые регулятор включил в проверку, она обязательна. В 2025 году ее прошли 11 крупных банков, на которые приходилось 86% активов всей системы", – отмечает аналитик.

Подобные меры помогают выявлять готовность банков вернуть деньги вкладчикам и надежность выданных займов. А в случае признаков рисков регулятор требует увеличения их резервов и докапитализации при необходимости.

В итоге деньги вкладчиков остаются защищенными, а деятельность банков строго контролируется.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram! Подписаться

Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.