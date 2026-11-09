Еще одну гарантию для денежных вложений граждан планируют внедрить в Казахстане
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В Казахстане обсуждают создание Фонда гарантирования облигаций. Это должно повысить защиту денег граждан, вложенных в долговые ценные бумаги, как с депозитами. Но есть нюансы. Подробнее – на NUR.KZ.
- Глава АРРФР Мадина Абылкасымова встретилась с вице-президентом АБР Инмином Янгом и обсудила создание Фонда гарантирования облигаций в Казахстане.
- Новый механизм должен защитить средства граждан, вложенных в долговые ценные бумаги, однако подробности о его работе пока не раскрывались.
- По мнению Telegram-канала FinMentor.kz, у идеи есть риски: инвесторы перестанут оценивать надёжность эмитентов, а в кризис фонд может не выдержать массовых выплат.
Вклады казахстанцев в банках второго уровня (БВУ) защищены Казахстанским фондом гарантирования депозитов (КФГД). Он покрывает риски банкротства и потери лицензии финансовой организацией на определенные суммы.
Также действует Фонд гарантирования страховых выплат (ФГСВ) – он направлен на защиту казахстанцев и обеспечение им положенных денежных выплат от страховщиков.
Как сообщает Агентство по регулированию и развитию финансового рынка РК (АРРФР), теперь в Казахстане может появиться защита вложений и в более рискованный инструмент – облигации.
Что произошло
Председатель АРРФР Мадина Абылкасымова встретилась с вице-президентом Азиатского банка развития Инмином Янгом.
Они обсудили развитие рынка капитала, облигаций и исламского финансирования.
"Стороны также отметили необходимость сотрудничества по созданию и развитию Фонда гарантирования облигаций", – отмечается в источнике.
Это механизм, который должен повысить защиту средств граждан, вложенных в долговые ценные бумаги. Но подробной информации об этом не озвучили.
Что такое облигации
Облигация – это долговая расписка. Покупая ее, казахстанцы дают деньги эмитенту (тот, кто выпустил облигацию: например, государство или компания, включая банки) на определенный срок.
То есть получается как бы обратный кредит – за полученные от инвестора деньги эмитент регулярно платит проценты (купон) и в конце срока возвращает номинальную стоимость бумаги. При этом государственные облигации (ГЦБ) считаются самыми надежными. А корпоративные – дают более высокую доходность, но несут больший риск.
По сути, инвестор становится кредитором, а не совладельцем бизнеса (как в случае с акциями – там продают долю владения компанией). Но этот инструмент имеет свои особенности, которые важно учитывать.
|Особенности облигаций
|Плюсы
|Минусы
|Предсказуемый доход – купоны и размер вознаграждения известны заранее.
|Риск дефолта эмитента – компания может обанкротиться, и тогда вложения не вернут, в отличие от акций. Но новый фонд может защитить инвестора.
|Низкий риск – обычно они более безопасны, чем акции (особенно ГЦБ).
|Низкая ликвидность – продать их на "вторичке" сложнее.
|Надежность – подходят для сохранения капитала и диверсификации портфеля.
|Рыночный риск – при росте процентных ставок цена купленных облигаций на вторичном рынке может упасть.
|Гибкость – можно купить на короткий (3-6 месяцев) или длинный срок (10-15 лет и более).
|Доходность – часто ниже, чем у более рискованных инструментов, особенно в случае надежных ГЦБ.
Почему это важно и какие недостатки могут возникнуть
Создание Фонда гарантирования облигаций может стать еще одним уровнем защиты денег граждан и стимулировать развитие фондового рынка. Пока детали механизма не раскрыты, но сам факт переговоров с АБР показывает серьезность намерений.
Однако, как сообщает Telegram-канал FinMentor.kz, у этой идеи есть серьезные подводные камни.
- помощь тем, кому она не нужна – гарантии, скорее всего, получат только сильные и устойчивые компании, которые вполне могли бы найти деньги на рынке и самостоятельно;
- сомнительная выгода для бизнеса – гарантия фонда позволит компании занять деньги под меньший процент. Но сам фонд берет комиссию за свои услуги, что вместе с расходами на оформление бумаг может "съесть" почти всю экономию;
- инвесторы перестанут думать – они перестанут изучать реальную надежность эмитента, доверяя только рейтингу фонда. Финансовые риски при этом никуда не исчезают, но они просто перекладываются с плеч инвесторов на плечи фонда;
- эффект домино в кризис – при экономическом спаде множество компаний столкнутся с долгами, и фонду придется расплачиваться со всеми одновременно. А это грозит разорением (риск концентрации убытков);
- реальные проблемы не решатся – в отличие от защиты простых депозитов, на бирже инвесторы должны оценивать риски сами. Гарантии не лечат главные "болезни" рынка в виде отсутствия прозрачности у компаний, высокие ставки и доминирование госкомпаний;
- риск "подсадить" бизнес на субсидии – если комиссии фонда будут искусственно занижены, это превратится в скрытые субсидии для бизнеса (вероятно, за счет государства).
"На мой взгляд, главным показателем эффективности такого фонда должно стать количество компаний, которые благодаря гарантиям впервые вышли на облигационный рынок, а впоследствии смогли привлекать финансирование самостоятельно.
Если спустя несколько лет те же эмитенты по-прежнему будут нуждаться в гарантиях, фонд рискует создать зависимость от поддержки вместо полноценного рынка корпоративного долга.
Поэтому важнее всего ответить на первоначальный вопрос: почему кредитоспособные казахстанские компании сегодня не могут привлекать финансирование через облигации без дополнительных гарантий? Возможно, устранение этих причин принесет рынку больше пользы, чем создание еще одного финансового института", – указывается в источнике.
Как вложить деньги в облигации в Казахстане
- Открыть брокерский счет у лицензированного брокера или через приложение банка (многие банки предлагают такую услугу).
- Пополнить счет.
- Выбрать облигации на Казахстанской фондовой бирже (KASE) или через брокера (государственные или корпоративные).
- Оформить ордер на покупку. Эти бумаги можно держать до полного погашения или продать раньше на вторичном рынке.
Новичкам в инвестировании обычно рекомендуется начинать с государственных облигаций – риск минимален, а доходность часто конкурентоспособна по сравнению с депозитами. Также есть биржевые фонды облигаций (ETF), снижающие общий риск вложений.
Важно помнить, что облигации – не замена депозиту на 100%, а инструмент с другим балансом риска и доходности.
Ранее мы рассказывали, можно ли вернуть с депозита больше денег, чем обещает госгарантия.
Также сообщалось, введут ли в Казахстане налог на вознаграждение по депозитам.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/stock/2452977-eshche-odnu-garantiyu-dlya-denezhnyh-vlozheniy-grazhdan-planiruyut-vnedrit-v-kazahstane/
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