Еще одну гарантию для денежных вложений граждан планируют внедрить в Казахстане

В Казахстане обсуждают создание Фонда гарантирования облигаций. Это должно повысить защиту денег граждан, вложенных в долговые ценные бумаги, как с депозитами. Но есть нюансы. Подробнее – на NUR.KZ.

Данный текст создан автоматически при помощи ИИ и не проходил проверку редактора, поэтому может содержать фактологические или грамматические ошибки. Подробности в Данный текст создан автоматически при помощи ИИ и не проходил проверку редактора, поэтому может содержать фактологические или грамматические ошибки. Подробности в публикации КЛЮЧЕВЫЕ МОМЕНТЫ Глава АРРФР Мадина Абылкасымова встретилась с вице-президентом АБР Инмином Янгом и обсудила создание Фонда гарантирования облигаций в Казахстане.

Новый механизм должен защитить средства граждан, вложенных в долговые ценные бумаги, однако подробности о его работе пока не раскрывались.

По мнению Telegram-канала FinMentor.kz, у идеи есть риски: инвесторы перестанут оценивать надёжность эмитентов, а в кризис фонд может не выдержать массовых выплат.

Вклады казахстанцев в банках второго уровня (БВУ) защищены Казахстанским фондом гарантирования депозитов (КФГД). Он покрывает риски банкротства и потери лицензии финансовой организацией на определенные суммы.

Также действует Фонд гарантирования страховых выплат (ФГСВ) – он направлен на защиту казахстанцев и обеспечение им положенных денежных выплат от страховщиков.

Как сообщает Агентство по регулированию и развитию финансового рынка РК (АРРФР), теперь в Казахстане может появиться защита вложений и в более рискованный инструмент – облигации.

Что произошло

Председатель АРРФР Мадина Абылкасымова встретилась с вице-президентом Азиатского банка развития Инмином Янгом.

Они обсудили развитие рынка капитала, облигаций и исламского финансирования.

"Стороны также отметили необходимость сотрудничества по созданию и развитию Фонда гарантирования облигаций", – отмечается в источнике.

Это механизм, который должен повысить защиту средств граждан, вложенных в долговые ценные бумаги. Но подробной информации об этом не озвучили.

Что такое облигации

Облигация – это долговая расписка. Покупая ее, казахстанцы дают деньги эмитенту (тот, кто выпустил облигацию: например, государство или компания, включая банки) на определенный срок.

То есть получается как бы обратный кредит – за полученные от инвестора деньги эмитент регулярно платит проценты (купон) и в конце срока возвращает номинальную стоимость бумаги. При этом государственные облигации (ГЦБ) считаются самыми надежными. А корпоративные – дают более высокую доходность, но несут больший риск.

По сути, инвестор становится кредитором, а не совладельцем бизнеса (как в случае с акциями – там продают долю владения компанией). Но этот инструмент имеет свои особенности, которые важно учитывать.

Особенности облигаций Плюсы Минусы Предсказуемый доход – купоны и размер вознаграждения известны заранее. Риск дефолта эмитента – компания может обанкротиться, и тогда вложения не вернут, в отличие от акций. Но новый фонд может защитить инвестора. Низкий риск – обычно они более безопасны, чем акции (особенно ГЦБ). Низкая ликвидность – продать их на "вторичке" сложнее. Надежность – подходят для сохранения капитала и диверсификации портфеля. Рыночный риск – при росте процентных ставок цена купленных облигаций на вторичном рынке может упасть. Гибкость – можно купить на короткий (3-6 месяцев) или длинный срок (10-15 лет и более). Доходность – часто ниже, чем у более рискованных инструментов, особенно в случае надежных ГЦБ.

Почему это важно и какие недостатки могут возникнуть

Создание Фонда гарантирования облигаций может стать еще одним уровнем защиты денег граждан и стимулировать развитие фондового рынка. Пока детали механизма не раскрыты, но сам факт переговоров с АБР показывает серьезность намерений.

Однако, как сообщает Telegram-канал FinMentor.kz, у этой идеи есть серьезные подводные камни.

помощь тем, кому она не нужна – гарантии, скорее всего, получат только сильные и устойчивые компании, которые вполне могли бы найти деньги на рынке и самостоятельно;

– гарантии, скорее всего, получат только сильные и устойчивые компании, которые вполне могли бы найти деньги на рынке и самостоятельно; сомнительная выгода для бизнеса – гарантия фонда позволит компании занять деньги под меньший процент. Но сам фонд берет комиссию за свои услуги, что вместе с расходами на оформление бумаг может "съесть" почти всю экономию;

– гарантия фонда позволит компании занять деньги под меньший процент. Но сам фонд берет комиссию за свои услуги, что вместе с расходами на оформление бумаг может "съесть" почти всю экономию; инвесторы перестанут думать – они перестанут изучать реальную надежность эмитента, доверяя только рейтингу фонда. Финансовые риски при этом никуда не исчезают, но они просто перекладываются с плеч инвесторов на плечи фонда;

– они перестанут изучать реальную надежность эмитента, доверяя только рейтингу фонда. Финансовые риски при этом никуда не исчезают, но они просто перекладываются с плеч инвесторов на плечи фонда; эффект домино в кризис – при экономическом спаде множество компаний столкнутся с долгами, и фонду придется расплачиваться со всеми одновременно. А это грозит разорением (риск концентрации убытков);

– при экономическом спаде множество компаний столкнутся с долгами, и фонду придется расплачиваться со всеми одновременно. А это грозит разорением (риск концентрации убытков); реальные проблемы не решатся – в отличие от защиты простых депозитов, на бирже инвесторы должны оценивать риски сами. Гарантии не лечат главные "болезни" рынка в виде отсутствия прозрачности у компаний, высокие ставки и доминирование госкомпаний;

– в отличие от защиты простых депозитов, на бирже инвесторы должны оценивать риски сами. Гарантии не лечат главные "болезни" рынка в виде отсутствия прозрачности у компаний, высокие ставки и доминирование госкомпаний; риск "подсадить" бизнес на субсидии – если комиссии фонда будут искусственно занижены, это превратится в скрытые субсидии для бизнеса (вероятно, за счет государства).

Деньги. Иллюстративное фото: Muhammad Aqib/Getty Images

"На мой взгляд, главным показателем эффективности такого фонда должно стать количество компаний, которые благодаря гарантиям впервые вышли на облигационный рынок, а впоследствии смогли привлекать финансирование самостоятельно.

Если спустя несколько лет те же эмитенты по-прежнему будут нуждаться в гарантиях, фонд рискует создать зависимость от поддержки вместо полноценного рынка корпоративного долга.

Поэтому важнее всего ответить на первоначальный вопрос: почему кредитоспособные казахстанские компании сегодня не могут привлекать финансирование через облигации без дополнительных гарантий? Возможно, устранение этих причин принесет рынку больше пользы, чем создание еще одного финансового института", – указывается в источнике.

Как вложить деньги в облигации в Казахстане

Открыть брокерский счет у лицензированного брокера или через приложение банка (многие банки предлагают такую услугу). Пополнить счет. Выбрать облигации на Казахстанской фондовой бирже (KASE) или через брокера (государственные или корпоративные). Оформить ордер на покупку. Эти бумаги можно держать до полного погашения или продать раньше на вторичном рынке.

Новичкам в инвестировании обычно рекомендуется начинать с государственных облигаций – риск минимален, а доходность часто конкурентоспособна по сравнению с депозитами. Также есть биржевые фонды облигаций (ETF), снижающие общий риск вложений.

Важно помнить, что облигации – не замена депозиту на 100%, а инструмент с другим балансом риска и доходности.

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