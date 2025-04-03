Вкладчики закрывшихся банков продолжают возвращать свои деньги в Казахстане

Не все вкладчики закрывшихся казахстанских банков успели вовремя получить свои деньги. В итоге средства ушли в ЕНПФ. Однако 40 человек все же смогли их оттуда забрать. Подробности читайте на NUR.KZ.

За последние годы в Казахстане лишились лицензии 9 банков второго уровня, однако их вкладчики не лишились своих сбережений – всем были положены гарантийные выплаты в размере их накоплений, но в пределах установленных лимитов.

В 2022 году завершились выплаты последнего из закрывшихся банков. Однако часть граждан за время, в течение которого проходила выплата депозитов по гарантии, так и не пришла за своими деньгами. В итоге невостребованные суммы поступили на счета своих владельцев, но уже в Единый накопительный пенсионный фонд (ЕНПФ).

Забрать деньги из ЕНПФ просто так уже не получится. Чтобы разрешили это сделать, у вкладчика должна была быть уважительная причина, которая не позволила ему самому обратиться за возмещением.

Как рассказали в Казахстанском фонде гарантирования депозитов (КФГД), по состоянию на 1 марта забрать свои депозиты, которые хранились в закрывшихся банках и уже были переведены в ЕНПФ, по "уважительной причине" смогли 40 вкладчиков. Всего им выплатили более 60 млн тенге.

Важно отметить, что остальные казахстанцы, которые пропустили срок выплаты, также могут обратиться в КФГД за возмещением с пакетом подтверждающих документов. Под "уважительными причинами" подразумеваются следующие ситуации:

воинская служба – документ воинского учета или сведения о подтверждении прохождения воинской службы в период срока выплат;

нахождение в другой стране – отметка в паспорте или другие документы, которые подтвердят выезд за границу;

вопросы наследства – свидетельство о смерти вкладчика, свидетельство о праве на наследство;

нахождение в местах лишения свободы – приговор суда, вступивший в законную силу, и документ об отбытии наказания в месте лишения свободы;

другие причины, которые суд посчитает уважительными.

Граждане, у которых есть обстоятельства, помешавшие забрать средства вовремя, могут написать письменное заявление и вместе с необходимыми документами принести его напрямую в КФГД или отправить через почту, но с копией удостоверения личности, а также с заявлением, на котором будет нотариально заверенная подпись вкладчика.

Все документы проверяются в течение пяти дней, а после фонд или направляет деньги на счет вкладчика, или же отказывает с объяснением причин.

Напомним, за время действия гарантийных выплат от КФГД более 419 тыс. вкладчиков смогли вернуть 114 млрд тенге. Еще около 271 тыс. человек деньги не забрали, и в итоге порядка 830 млн тенге были отправлены в ЕНПФ.

Осуществление выплат вкладчикам закрывшихся банков в Казахстане требуют значительных денежных средств. О том, за чей счет выплачивается гарантия, мы подробно рассказывали здесь.