Почему банки перестали выдавать ипотеку в Казахстане
Несколько банков в Казахстане приостановили прием заявок на выдачу ипотеки. Некоторые закрыли все программы, а другие ввели частичные ограничения. Подробности узнали журналисты NUR.KZ.
Национальный банк РК 10 октября повысил базовую ставку до 18%. Такое решение уже имеет непосредственное влияние на экономику страны.
Как передает портал "Крыша", ряд банков заморозил выдачу ипотечных займов.
По состоянию на 14 октября следующие банки приостановили ипотеку:
- Altyn Bank не принимает заявки на ипотеку на вторичное жилье. Работает только ипотека через партнерские программы на первичное жилье;
- Банк "ЦентрКредит" временно закрыл все ипотечные программы по техническим причинам. Принимает заявки только по госпрограмме "7-20-25";
- "Нурбанк" приостановил выдачу ипотеки и рассмотрение новых заявок;
- ForteBank – ипотечные программы, включая ипотеку под заклад денег, приостановлены;
- Freedom Bank принимает заявки на "вторичку" только от зарплатных клиентов и сотрудников холдинга. Для остальных прием приостановлен. На "первичку" действует каскадная ипотека, по которой купить квартиру можно от застройщиков-партнеров банка. Максимальная сумма ипотеки – 35 млн тенге;
- Halyk Bank приостановил прием заявок на вторичное жилье.
Почему перестали выдавать ипотеку
Причина, по которой банки приостановили прием заявок на ипотечные займы, кроется в том, что им самим теперь стало дороже брать заемные средства – из-за базовой ставки резко сократилась маржа, на которой банки зарабатывают, выдавая кредиты.
Особенно это касается ипотеки на вторичном рынке. Там разница между стоимостью привлеченных средств и ставками по кредитам стала минимальной – банкам просто экономически невыгодно выдавать займы.
Как объясняет экономист Эльдар Шамсутдинов порталу "Крыша", текущие ипотеки в банках рассчитаны на старые параметры. Выдавать кредиты по старым ставкам – значит работать в убыток, особенно если политика ужесточится дальше.
По сути банкам проще зарабатывать на арбитраже, то есть на разнице между ставками, чем на выдаче займов.
Примерно это выглядит так: банк привлек депозиты под 14-15%, а затем деньги с него вложил в инструменты Нацбанка под 17% и никакого кредитного риска. А ипотека при таких условиях – источник убытка, а не прибыли.
"К активному кредитованию банки вернутся, когда Нацбанк сократит ликвидность или ставка по стерилизации перестанет перекрывать доходность по займам. До тех пор рынок останется в режиме паузы и высоких ставок", – отмечает эксперт.
Между тем напомним, что в скором времени в Казахстане снизят предельную ставку вознаграждения по ипотекам – с 25% до 20%. Это еще сильнее сократит потенциальную выгоду ипотечных займов для банков.
А недавно глава Нацбанка рассказал о том, могут ли банки из-за этого начать отказываться от выдачи ипотечных займов казахстанцам.
