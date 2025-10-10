Базовая ставка достигла рекорда: что изменится для казахстанцев

Повышение базовой ставки в Казахстане может привести к подорожанию кредитов и улучшению условий по депозитам. Потенциально можно ожидать замедления инфляции. Подробности читайте на NUR.KZ.

Национальный банк РК 10 октября повысил базовую ставку сразу на 1,5 процентного пункта, до 18%. Произошло это впервые с марта 2025 года. Текущий показатель является максимальным за всю историю наблюдений.

Причины, из-за которых было принято решение повысить базовую ставку, просты:

высокая инфляция, которая растет быстрее, чем прогнозировалось – в сентябре она добралась до 12,9% ;

; перегрев спроса – люди тратят деньги быстрее, чем может предложить спрос;

ослабление тенге – в сентябре курс доллара побил исторический рекорд.

Важно понимать, что текущее повышение не пройдет незамеченным для казахстанцев. Отметим самые значимые изменения, которые могут произойти.

Кредиты

С ростом базовой ставки могут начать повышать проценты по кредитам и банки. Дело в том, что, прежде чем выдать заем клиенту, банки сами занимают деньги под проценты, зависящие от базовой ставки – чем она выше, тем дороже обходятся им средства.

Другими словами, чтобы восполнить потери, банки могут начать повышать ставки по кредитам, что сделает их менее доступными для населения.

Депозиты

С депозитами работает такой же механизм, как и с кредитами. На фоне повышения базовой ставки многие банки могут начать активнее повышать проценты и по своим вкладам.

Логика банков проста – дешевле "занять" деньги у населения и положить их на депозит, чтобы потом выдавать на эти средства кредиты под более высокие проценты. Это выгодно как самим банкам, так и их вкладчикам.

Таким образом, тенговые депозиты могут стать еще более привлекательными для населения, что также поможет укрепиться и национальной валюте.

Курс тенге

Повышение базовой ставки также помогает удерживать курс тенге. Когда кредиты становятся дороже, люди и бизнес меньше занимают и больше копят – чаще в тенге, ведь именно по ним растут ставки вознаграждения.

В итоге спрос на национальную валюту растет, что влияет на ее ценность.

Инфляция

Все эти факторы косвенно влияют на инфляцию в стране. Дело в том, что при меньшей доступности кредитов население начинает реже их оформлять. А с учетом повышения ставок по депозитам многие казахстанцы предпочтут не потратить деньги, а отложить их:

с одной стороны это снизит покупательную активность граждан и приведет к охлаждению экономики, а снижение спроса, как правило, приводит к снижению цен на товары и услуги или, как минимум, к замедлению их роста;

с другой стороны, ужесточение денежно-кредитной политики может негативно повлиять на бизнес, которому придется занимать средства под более высокие проценты. Некоторые предприниматели предпочтут не вкладываться в развитие, а попытаться удержать то, что уже имеют – в таких условиях экономика может сильно замедлиться.

Таким образом, повышение базовой ставки до 18% может иметь далеко идущие последствия, как положительные для страны, так и негативные.

Если же упростить выводы, то можно сказать, что высокая базовая ставка выгодна в первую очередь гражданам, которые хранят свои деньги на тенговых депозитах и не планируют в ближайшее время брать кредиты в банках.

Также ранее в Нацбанке заявили, что, если инфляция не начнет замедляться, то следующее повышение базовой ставки можно будет ждать уже в ноябре.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram! Подписаться

Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.