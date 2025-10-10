Ставка в 20%: могут ли банки закрыть ипотечные программы
Глава Национального банка Тимур Сулейменов на брифинге высказался о возможности, что банки откажутся выдавать ипотеку казахстанцам, передает корреспондент NUR.KZ.
Журналисты поинтересовались, снизится ли ставка по ипотеке до 20% в ноябре, и не начнут ли банки второго уровня сворачивать рыночные ипотеки из-за этого.
Речь идет о предельной эффективной ставке вознаграждения в 20%.
"В ноябре мы должны принять решение. Соответственно, пока, я как уже говорил, что у нас с АРРФР консолидированное мнение, что 20% - это достаточный уровень. Если банки хотят продавать ипотечные продукты под 25%, сорри, этого не будет. Потому что иногда люди у нас не разбираются в той огромной нагрузке, которую на себя берут, и могут взять ношу, которую не в состоянии вывести в течение длительного периода времени", - заявил в ответ Тимур Сулейменов.
Он же рассказал, что будет, если начнут действовать такие ставки.
"Те банки, которые пройдут под 20% и ниже, могут развивать и дальше свои ипотечные продукты, а те, которые выше, - они, наверное, будут терять клиентов и ниши", - предположил глава Нацбанка.
Однако он не исключает вероятности пересмотра самой методологии расчета.
"Если кто-то пришел и говорит: "Я не 20%, а 80% первоначального взноса (хочу - прим.ред.) внести, а оставшиеся 20% я всего лишь на 5 лет под 25% хочу взять". Таким, наверное, можно разрешить, но базово. Если маленький первоначальный взнос и большая сумма к уплате и длительный срок, то 20% останется", - пояснил Тимур Сулейменов.
Напомним, сегодня в Казахстане озвучили новое решение по базовой ставке. Ее подняли до 18% годовых - впервые с марта текущего года.
Кроме того, стало известно, что базовую ставку в Казахстане снова могут повысить уже в ноябре.
Также глава Национального банка Тимур Сулейменов на брифинге рассказал, почему не получается снизить темпы роста потребительских кредитов.
