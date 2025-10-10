Ставка в 20%: могут ли банки закрыть ипотечные программы

jitsu gif
Рекомендации
Все новости
Финансы
  • Банки
  • Страхование
  • Пенсии и пособия
  • Экономика
  • Фондовый рынок
  • Личные финансы
  • Рейтинг Нурфин
  • Налоги и штрафы
    • Семья
  • Отношения
  • Дети
  • Красота
  • Глянец
  • Самореализация
  • Школа
    • Политика
  • Казахстан
  • Внешняя политика
  • Назначения
    • Мир
    Шоубиз
  • Личная жизнь
  • Имидж
  • Карьера
  • Скандалы
  • Происшествия
    • Общество
    Спорт
  • Киберспорт
  • Футбол
  • Хоккей
  • Бокс
  • ММА
  • Теннис
  • Олимпиада
  • Около спорта
  • Тяжелая и легкая атлетика
  • Фитнес
  • Другие виды спорта
    • Спецпроекты
    Актуальное
    Фото
    Видео
    Все категории
    Все новости
    БІРГЕМІЗ
    Дом
  • Сад и огород
  • Комнатные растения
  • Домоводство
  • Домашние животные
  • Ремонт и дизайн
    • Досуг
  • Книги
  • Праздники
  • Туризм
  • Кино
  • Интересные факты
  • Развлечения
  • Поделки
    • Еда
  • Рецепты
  • Здоровое питание
  • Полезные советы
    • Здоровье
  • Материнство
  • Расстройства здоровья
  • Здравоохранение
  • Коронавирус
  • ЗОЖ
    • Истории
    Как мы работаем
    Калейдоскоп
    Мир
    Общество
    Политика
  • Казахстан
  • Внешняя политика
  • Назначения
    • Происшествия
  • ДТП
  • Нарушения закона
  • ЧП
  • Несчастные случаи
    • Семья
  • Отношения
  • Дети
  • Красота
  • Глянец
  • Самореализация
  • Школа
    • Спорт
  • Киберспорт
  • Футбол
  • Хоккей
  • Бокс
  • ММА
  • Теннис
  • Олимпиада
  • Около спорта
  • Тяжелая и легкая атлетика
  • Фитнес
  • Другие виды спорта
    • Технологии
  • Программное обеспечение
  • Бизнес
  • Техника
  • Интернет
  • Техподдержка
    • Финансы
  • Банки
  • Страхование
  • Пенсии и пособия
  • Экономика
  • Фондовый рынок
  • Личные финансы
  • Рейтинг Нурфин
  • Налоги и штрафы
    • Шоубиз
  • Личная жизнь
  • Имидж
  • Карьера
  • Скандалы
  • Происшествия
    • Эзотерика
  • Астрология
  • Календари
  • Сонники
  • Приметы и гадания
  • Интересно
    • Мы в социальных сетях
    Мобильное приложение nur.kz
  • Apple App Store
  • Google Play
  • Huawei App Gallery
    • О нас
  • О проекте
  • О нас пишут
  • Авторы
  • Как мы работаем
  • Принципы работы
    • Условия пользования
  • Правила использования материалов
  • Пользовательское соглашение
  • Политика конфиденциальности
  • Правила комментирования
    •
    Редакция
  • [email protected]
    •
    Главный офис
  • [email protected]
  • +7 (727) 339 80 38
    •
    Реклама
  • +7 (771) 718 52 98
    •
    Вакансии
  • vacancy-nur.tilda.ws
    •
    Рекламодателям
    Финансы
      Провели подряд дней с нами

      Ставка в 20%: могут ли банки закрыть ипотечные программы

      Опубликовано:

      Национальный Банк
      Национальный Банк. Фото: Национальный Банк Республики Казахстан

      Глава Национального банка Тимур Сулейменов на брифинге высказался о возможности, что банки откажутся выдавать ипотеку казахстанцам, передает корреспондент NUR.KZ.

      Журналисты поинтересовались, снизится ли ставка по ипотеке до 20% в ноябре, и не начнут ли банки второго уровня сворачивать рыночные ипотеки из-за этого.

      Речь идет о предельной эффективной ставке вознаграждения в 20%.

      "В ноябре мы должны принять решение. Соответственно, пока, я как уже говорил, что у нас с АРРФР консолидированное мнение, что 20% - это достаточный уровень. Если банки хотят продавать ипотечные продукты под 25%, сорри, этого не будет. Потому что иногда люди у нас не разбираются в той огромной нагрузке, которую на себя берут, и могут взять ношу, которую не в состоянии вывести в течение длительного периода времени", - заявил в ответ Тимур Сулейменов.

      Он же рассказал, что будет, если начнут действовать такие ставки.

      "Те банки, которые пройдут под 20% и ниже, могут развивать и дальше свои ипотечные продукты, а те, которые выше, - они, наверное, будут терять клиентов и ниши", - предположил глава Нацбанка.

      Однако он не исключает вероятности пересмотра самой методологии расчета.

      "Если кто-то пришел и говорит: "Я не 20%, а 80% первоначального взноса (хочу - прим.ред.) внести, а оставшиеся 20% я всего лишь на 5 лет под 25% хочу взять". Таким, наверное, можно разрешить, но базово. Если маленький первоначальный взнос и большая сумма к уплате и длительный срок, то 20% останется", - пояснил Тимур Сулейменов.

      Напомним, сегодня в Казахстане озвучили новое решение по базовой ставке. Ее подняли до 18% годовых - впервые с марта текущего года.

      Кроме того, стало известно, что базовую ставку в Казахстане снова могут повысить уже в ноябре.

      Также глава Национального банка Тимур Сулейменов на брифинге рассказал, почему не получается снизить темпы роста потребительских кредитов.

      Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

      Подписаться

      Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.

      Узнавайте обо всем первыми

      Подпишитесь и узнавайте о свежих новостях Казахстана, фото, видео и других эксклюзивах

      Instagram
      Закладки
      Пока здесь пусто
      Используйте кнопку «
      » на странице публикации, чтобы сохранить её в свой личный список закладок.