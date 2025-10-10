Программа "7-20-25": в Нацбанке заявили о возможном снижении числа заемщиков

Глава Национального банка Тимур Сулейменов на брифинге высказался о лимитах по программе ипотечного жилищного кредитования "7-20-25", передает корреспондент NUR.KZ.

Журналисты поинтересовались, где Нацбанк возьмет деньги на фоне повышения лимитов по жилищной программе "7-20-25".

Однако в ответ Тимур Сулейменов заявил, что Нацбанк не меняет общий объем программы.

"У нас, как было запланировано, 100 млрд в год - общий объем программы не меняется. Количество заемщиков уменьшится, потому что на единицу кредит будет выше", - добавил он.

На днях стало известно, что программа "7-20-25" в Казахстане продолжает действовать, но с 2025 года ее правила ужесточили, добавив минимальные сроки отсутствия жилья у заемщиков.

Также в 2025 году у всех "ипотечников" появилась возможность сэкономить на жилищных займах и "вернуть" часть своих затрат на выплату процентов банка.

Добавим, сегодня в Казахстане озвучили новое решение по базовой ставке. Ее подняли до 18% годовых - впервые с марта текущего года. Кроме того, стало известно, что базовую ставку снова могут повысить уже в ноябре.

Также глава Национального банка Тимур Сулейменов на брифинге рассказал, почему не получается снизить темпы роста потребительских кредитов, и высказался о возможности, что банки откажутся выдавать ипотеку казахстанцам.

