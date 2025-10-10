"Реальные доходы населения снижаются": в Нацбанке объяснили рост числа кредитов в Казахстане

Глава Национального банка Тимур Сулейменов на брифинге рассказал, почему не получается снизить темпы роста потребительских кредитов, передает корреспондент NUR.KZ.

Тимур Сулейменов отметил, что снижение темпов роста потребительского кредитования является общей задачей правительства, Нацбанка и АРРФР.

"И здесь просто вместе с водой нужно не выплеснуть и ребенка. Нужно смотреть на то, что движет рынком потребительского кредитования. То есть мы видим, что номинальные и реальные доходы населения несколько снижаются, и в этом отношении они где-то замещают те или иные выпадающие доходы за счет потребительских кредитов.

Если мы попытаемся резко придушить, то мы боимся, что появится серый или черный рынок", - добавил он.

Напомним, сегодня Казахстане озвучили новое решение по базовой ставке. Ее подняли до 18% годовых - впервые с марта текущего года.

Кроме того, стало известно, что базовую ставку в Казахстане снова могут повысить уже в ноябре.

Также Тимура Сулейменова попросили прокомментировать жалобы казахстанцев в соцсетях на частую смену дизайна тенге.

