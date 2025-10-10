Базовую ставку в Казахстане снова могут повысить уже в ноябре

Глава Нацбанка Тимур Сулейменов на брифинге рассказал, могут ли еще повысить базовую ставку в Казахстане в ближайшее время. Сегодня ее резко повысили с 16,5% до 18%, передает корреспондент NUR.KZ.

Тимур Сулейменов отметил, что еще одно повышение базовой ставки возможно в ноябре.

"Если понадобится, если придется, будем, если инфляция не начнет постепенно замедляться. Для поддержания умеренно жестких денежно-кредитных условий нам придется ставку повышать (базовую ставку - прим. ред.). Но это будет сделано в ноябре.

У нас в ноябре прогнозный раунд, то есть когда мы садимся и полностью обновляем свои модели. И, соответственно, в ноябре, я думаю, что у нас будет полная картина того, что происходит в экономике, в том числе с учетом ноябрьских данных, тенденций. Может быть в геополитике появится больше ясности. Там примем соответствующие решения", - сказал он.

Так, по данным главы Нацбанка, в сентябре годовая инфляция достигла 12,9%, что выше прогнозов. Ключевыми драйверами роста остались продукты и платные услуги. Растут и инфляционные ожидания населения - на сегодня они составили 13,2%.

Напомним, сегодня в Казахстане озвучили новое решение по базовой ставке. Ее подняли до 18% годовых - впервые с марта текущего года.

