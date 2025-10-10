Нацбанк повысил базовую ставку до 18 процентов из-за роста инфляции в Казахстане

В Казахстане озвучили новое решение по базовой ставке, передает NUR.KZ со ссылкой на заявление Национального банка страны. Ее подняли до 18% годовых - впервые с марта текущего года.

Комитет по денежно-кредитной политике Национального банка принял решение установить базовую ставку на уровне 18% годовых с коридором +/- 1 п.п.

"Смягчение денежно-кредитных условий на фоне ускорения инфляции, признаков превышения спроса над расширением предложения и активной фискальной политики потребовало значимой реакции для стабилизации инфляционной динамики и предотвращения рисков образования инфляционной спирали", - сказано в сообщении.

Инфляция

Сообщается, что рост инфляции зафиксирован по всем основным метрикам. Годовая инфляция в сентябре ускорилась до 12,9%, превысив прогноз Нацбанка. Наибольший вклад в инфляцию по-прежнему вносит продовольственная компонента (рост на 12,7%).

Опережающими темпами дорожают отдельные категории продовольствия, что обусловлено в том числе ростом издержек производства и стоимости импорта. Сервисная инфляция также сохраняет значимый вклад (15,3%) как за счет удорожания регулируемых услуг (30,4%), так и ряда рыночных. Ускоряется непродовольственная инфляция (10,8%), на фоне продолжения мер по либерализации рынка ГСМ цены на топливо за год подорожали на 11,9%, в сентябре рост составил 3,4%.

Месячная инфляция ускорилась до 1,1%. Показатели базовой и сезонно-очищенной инфляции также значимо выросли - до 1,2% (ранее 1,1%) и 1,3% (ранее 1,2%) соответственно. Такая динамика указывает на устойчивый характер инфляции и постепенное проявление вторичных эффектов в ценовой динамике.

"Инфляционные ожидания населения на горизонте 12 месяцев остаются повышенными и волатильными, сохраняется неопределенность в оценках. Ожидания профессиональных участников рынка по инфляции на текущий год повышены с 11,3% до 12%.

Внешнее инфляционное давление сохраняется. Вместе с тем усиливаются риски, прежде всего со стороны мировых продовольственных рынков. Рекордный за последние годы рост цен отмечается в категориях мяса и растительных масел. Их динамика в условиях активного экспорта транслируется в повышение внутренних цен", - отметили в Нацбанке.

Инфляция в России остается относительно высокой, но демонстрирует признаки замедления. В ЕС инфляция остается устойчивой. ЕЦБ сохраняет паузу, удерживая ставки без изменений из-за сохраняющейся неопределенности в динамике цен и экономической активности. В США ФРС перешла к снижению ставки для поддержания занятости в условиях умеренного инфляционного давления и сохраняющейся макроэкономической неопределенности.

Экономика

Рост экономики за январь–август 2025 года ускорился до 6,5% в годовом выражении (за аналогичный период 2024 года -3,7%). Высокие темпы роста сохраняются в транспорте и складировании (+21,5%), строительстве (+18,1%) и торговле (+8,9%), а также в горнодобывающей (+9,6%) и обрабатывающей промышленности (+6,5%).

Рост концентрируется в секторах, зависящих от бюджетной экспансии и внутреннего потребления. Усиливаются признаки превышения спроса над возможностями предложения, что вызывает соответствующий рост импорта. Дополнительный импульс создают активное потребительское кредитование и высокие инфляционные ожидания.

Проинфляционные риски формируются преимущественно внутренними факторами и обусловлены прежде всего устойчиво высоким внутренним спросом, проявлением вторичных эффектов, связанных с реализацией тарифной реформы и либерализацией рынка ГСМ, а также проинфляционным воздействием налоговой реформы, включая НДС.

Существенное ускорение инфляции, высокие инфляционные ожидания и ослабление реального эффективного обменного курса привели к заметному смягчению совокупных денежно-кредитных условий и отклонению прогнозируемой инфляции от траектории устойчивого снижения.

Почему принято решение о повышении

"В этих условиях для ужесточения денежно-кредитной политики из-за превышения факта инфляции над прогнозами Комитет принял решение повысить базовую ставку.

В сочетании с мерами по зеркалированию золотовалютных операций, пересмотру МРТ, введению микро и макропруденциальных ограничений, решение направлено на стабилизацию инфляционной динамики и ожиданий, поддержание стоимости тенговых активов и предотвращения рисков образования инфляционной спирали", - отметили в Нацбанке.

В случае, если текущий уровень жесткости окажется недостаточным для стабилизации инфляции, будет рассмотрена целесообразность дополнительного ужесточения.

Что такое базовая ставка?

Базовая ставка - это основной инструмент денежно-кредитной политики НБ. Устанавливая уровень базовой ставки, Национальный банк определяет целевое значение межбанковской краткосрочной ставки для достижения цели по обеспечению стабильности цен в среднесрочном периоде. Изменение базовой ставки влияет на уровень инфляции через процентные ставки денежного рынка и обменный курс.

Например, повышение базовой ставки ведет к росту процентных ставок денежного рынка, затем к удорожанию средств на финансовом рынке, что, в свою очередь, воздействует на решения населения и предприятий касательно потребления и сбережения.

Снижение потребления и повышение сбережений оказывают понижающее воздействие на инфляцию. Кроме того, повышение базовой ставки способствует укреплению курса национальной валюты, что, в свою очередь, имеет понижательное влияние на инфляцию.

Напомним, Нацбанк до этого повысил базовую ставку в марте текущего года и с тех пор сохранял ее одном уровне. Тогда комитет принял решение установить базовую ставку на уровне 16,5% годовых с коридором +/- 1 п.п.

