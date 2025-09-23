jitsu gif
      Кто получит по 157 тыс. тенге на депозиты в Казахстане

      Опубликовано:

      Қазақ тілінде оқу
      Женщина держит банку с деньгами
      Деньги в банке. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

      Казахстанцам с жилищными депозитами начислят премию в размере 157 280 тенге, если они пополнят свои вклады на 786 400 тенге до конца 2025 года. Подробности читайте в материале NUR.KZ.

      В Казахстане существует система жилищных строительных сбережений. Ее особенность заключается в том, что владельцы жилищных депозитов, помимо основного вознаграждения, еще получают государственную премию. За прошлый год ее выплатили 2 134 279 вкладчикам.

      По итогам 2025 года казахстанцы также могут рассчитывать на премию. Как сообщает "Отбасы банк", на этот раз ее максимальный размер равен 157 280 тенге, то есть 20% от 200 месячных расчетных показателей (МРП).

      Чтобы получить такую сумму на свой жилищный депозит, нужно пополнить его до конца 2025 года на 786 400 тенге, то есть на те самые 200 МРП.

      Напомним, премии по жилищным вкладам начисляются только на ту сумму, которая ранее ими не охватывалась. То есть каждый год учитывается новое пополнение, сделанное именно в текущем году, и остаток накоплений, который не был поощрен в прошлом году.

      Пополнять депозит можно как удобно – можно сразу перевести туда необходимую сумму, а можно ежемесячно или даже еженедельно.

      Также отметим, что те граждане, что откроют вклад до конца года, также смогут получить государственную премию в полном размере. Главное правило: премия начисляется только на один выбранный депозит вкладчика, то есть получить деньги на все открытые вклады нельзя.

      Сама премия поступит казахстанцам уже в 2026 году.

      Напомним, в прошлом году обсуждали идею отмены государственной премии.

      Тогда же рассматривали возможность открыть систему жилищных строительных сбережений и для остальных банков, ведь сейчас единственным ее участником является "Отбасы банк".

      Ипотека
