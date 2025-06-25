Какие переводы казахстанцев и когда начнут проверять налоговики, рассказали в Минфине

Вице-министр финансов Ержан Биржанов в кулуарах мажилиса высказался о мониторинге мобильных переводов казахстанцев, передает корреспондент NUR.KZ.

"По изменениям - по мониторингу мобильных переводов другие критерии были, сейчас приказ, который предусматривает третий критерий - по сумме - тоже готов, он должен был быть принят после принятия сегодняшнего законопроекта.

Закон принят (речь идет об отдельных статьях Закона Республики Казахстан "О внесении изменений и дополнений в Кодекс Республики Казахстан "О налогах и других обязательных платежах в бюджет" (Налоговый кодекс) и законы Республики Казахстан по вопросам введения его в действие" - прим. ред.), он должен в течение 60-ти дней вступить в действие, и, соответственно, мы нормативный документ примем и уже будем работать. В сентябре заработает", - сказал Ержан Биржанов.

По его словам, все критерии должны будут совпасть одновременно.

"Если мать дочке, отцу, брату пересылает, то никаких вопросов нет. Если даже это будет 1 млн, 2 млн, здесь никаких вопросов нет. Здесь еще раз говорю - все три критерия, условия должны сработать одновременно.

Первое - сто разных лиц. Если два человека между собой перечисляют, ну даже 10 человек, тогда вы под этот критерий уже не подпадаете. Второе - если сто лиц в течение трех месяцев подряд будут перечислять одному лицу. Третий - уже сумма, она должна превышать 1 млн тенге", - пояснил спикер.

Отметим, что с 2024 года в Казахстане ведется проверка мобильных переводов, у которых есть признаки незаконной предпринимательской деятельности. В прошлом году проверяли участников первых двух этапов всеобщего декларирования, то есть госслужащих, работников государственных учреждений и членов их семей.

Напомним, в 2025 году госорганы также будут проверять "подозрительные" мобильные переводы, которые имеют признаки незаконной предпринимательской деятельности. Теперь это также коснется деятельности индивидуальных предпринимателей (ИП), руководителей юридических лиц и их супругов.

Кроме того, ранее обсуждалась предельная сумма в размере 3 МЗП, то есть 255 000 тенге в 2025 году. При этом немногочисленные переводы, которые казахстанцы принимают и отправляют в личных целях свои друзьям и родственникам, не будут ограничены по сумме.

В начале года сообщалось, что в Минфине озвучили критерии мониторинга мобильных переводов. В конце апреля были названы итоговые критерии мониторинга.

Также ранее мы писали, что казахстанцы стали реже пользоваться мобильными переводами, предпочитая оплачивать товары и услуги через QR-коды или просто использовать карточки.