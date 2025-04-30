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Проверка мобильных переводов: Минфин озвучил итоговые критерии мониторинга

Опубликовано:

Мобильные переводы
Мобильные переводы. Иллюстративное фото: istockphoto

Вице-министр финансов Ержан Биржанов в кулуарах мажилиса высказался о мониторинге мобильных переводов в Казахстане, передает корреспондент NUR.KZ.

"Сегодня, кроме законопроекта по новому Налоговому кодексу, рассматривались дополнения и по старому Налоговому кодексу, который сегодня действует. И мы эти нормы по взаимодействию с Нацбанком сегодня приняли - депутаты одобрили и, думаем, совместный приказ вынесем после согласования сената", - отметил вице-министр Биржанов.

Журналисты поинтересовались, на каких параметрах в итоге остановились.

"В принципе подходы уже определены. Они были ясны и ранее: три месяца подряд от разных 100 лиц получение переводов, плюс сумма перевода должна превышать 12-ти кратные МЗП. Это на сегодня более 1 млн тенге.

Чтобы вы были в курсе - даже если мы его (Налоговый кодекс - прим.ред.) условно примем в мае или июне, то данные будем получать за текущий год, то есть в 2026 году будем получать данные за 2025 год. Мы раз в год сверку делаем", - резюмировал спикер.

Отметим, что с 2024 года в Казахстане ведется проверка мобильных переводов, у которых есть признаки незаконной предпринимательской деятельности. В прошлом году проверяли участников первых двух этапов всеобщего декларирования, то есть госслужащих, работников государственных учреждений и членов их семей.

Напомним, в 2025 году госорганы также будут проверять "подозрительные" мобильные переводы, которые имеют признаки незаконной предпринимательской деятельности. Теперь это также коснется деятельности индивидуальных предпринимателей (ИП), руководителей юридических лиц и их супругов.

Кроме того, ранее обсуждалась предельная сумма в размере 3 МЗП, то есть 255 000 тенге в 2025 году. При этом немногочисленные переводы, которые казахстанцы принимают и отправляют в личных целях свои друзьям и родственникам, не будут ограничены по сумме.

В начале года сообщалось, что в Минфине озвучили критерии мониторинга мобильных переводов.

Также ранее мы писали, что казахстанцы стали реже пользоваться мобильными переводами, предпочитая оплачивать товары и услуги через QR-коды или просто использовать карточки.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/fines-and-taxes/2240787-proverka-mobilnyh-perevodov-minfin-ozvuchil-itogovye-kriterii-monitoringa/