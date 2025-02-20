Кредит на авто теперь станет легче получить в Казахстане

В Казахстане приняли постановление, благодаря которому заемщики смогут брать автокредит, невзирая на свой уровень долговой нагрузки. На какие автомобили это распространяется, узнали журналисты NUR.KZ.

Покупка автомобиля требует значительных финансов, которыми обладают не все казахстанцы. Поэтому многие граждане предпочитают оформлять автокредиты. Однако, чтобы получить заем, им нужно доказать свою платежеспособность банку.

Банки же, перед тем как выдать автокредит, обычно тщательно проверяют своего потенциального клиента и обращают внимание не только на его доходы, но и на наличие других кредитов, то есть проверяют его коэффициент долговой нагрузки (КДН). Если он слишком высокий, то в кредите откажут.

Между тем, ранее мы рассказывали, что в стране рассматривают возможность сделать автокредиты более доступными для казахстанцев, и теперь Агентство РК по регулированию и развитию финансового рынка официально опубликовало постановление, которое отменяет требование по соблюдению максимального уровня КДН при оформлении кредитов на покупку автомобилей.

Теперь банки и микрофинансовые организации не будут анализировать финансовую нагрузку на граждан, если они покупают в кредит:

новые автомобили, которые впервые будут зарегистрированы в Казахстане;

подержанные автомобили, но при внесении первоначального взноса в размере 50% ;

; подержанные автомобили, чей возраст не более трех лет, но при внесении первоначального взноса в размере 30%.

Также постановление отменяет требование по соблюдению КДН при оформлении ипотеки в рамках системы жилищных строительных сбережений.

Отметим, что это мера временная. Она будет применяться в период с 1 января 2025 года по 31 декабря 2026 года включительно.

Постановление между тем вступило в силу с сегодняшнего дня, то есть с 20 февраля 2025 года.

О том, как рассчитывают коэффициент долговой нагрузки и в каких случаях казахстанцы могут получить отказ в кредитовании, можно узнать в нашем материале.