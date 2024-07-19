Коллекторов "запретили": что будет с долгами казахстанцев, рассказали в АРРФР

В Казахстане ввели мораторий на передачу займов коллекторским агентствам, однако долги, которые были уступлены им ранее, все равно нужно выплачивать. Как это делать, узнали журналисты NUR.KZ.

С 1 июля текущего года в Казахстане начал действовать временный запрет на передачу проблемных кредитов коллекторским агентствам.

До введения моратория, банки могли переуступить права требования по кредитам коллекторам, если заемщик допускал серьезные просрочки. Однако теперь работать с проблемными займами банкам придется самостоятельно. При этом кредиты, которые были переданы коллекторским агентствам до запрета, никуда не делись и их придется выплачивать.

Как объяснили в Агентстве РК по регулированию и развитию финансового рынка, с 1 октября 2024 года коллекторские агентства будут обязаны проводить процедуры урегулирования задолженности граждан.

Так, коллекторы в течение 30 дней с момента передачи им проблемного кредита обязаны будут уведомить заемщика о том, что он может подать заявление на изменение условий исполнения обязательства.

Сам должник может в любое время после получения уведомления обратиться к коллектору с заявлением, в котором указывает причины задолженности и варианты ее урегулирования:

отсрочка или рассрочка платежа по основному долгу и (или) вознаграждению;

изменение очередности погашения задолженности;

изменение срока займа;

прощение просроченного основного долга, вознаграждения, отмена штрафов, комиссий и иных платежей, связанных с обслуживанием банковского займа;

самостоятельная реализация залоговой недвижимости, являющегося предметом ипотеки, в сроки, установленные соглашением сторон;

представление отступного взамен исполнения обязательства путем передачи коллекторскому агентству заложенного имущества;

реализация недвижимого имущества, являющегося предметом ипотеки, с передачей обязательства покупателю.

Важно: к заявлению нужно приложить документы, которые бы доказали, что заемщику действительно нужна поддержка при оплате своих долгов. Если какой-то информации будет недостаточно, коллекторы могут запросить и ее. Заемщику нужно будет в течение пяти дней предоставить сведения, а иначе его заявление могут просто проигнорировать.

После получения заявления, коллекторское агентство обязано в течение 15 календарных дней предоставить ответ:

согласиться на предложение; предложить свой вариант решения проблемы; отказать в изменении условий займа.

Деньги и калькулятор. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Петр Карандашов

Стоит отметить, что коллекторское агентство вправе в одностороннем порядке улучшить условия исполнения обязательства. Это может включать уменьшение или отмену штрафов, пени и комиссий, полное или частичное прощение долга или процентов, отсрочку или рассрочку платежей по основному долгу и процентам.

После изменений агентство должно уведомить заемщика об улучшении условий, а тот, в свою очередь, при несогласии с примененными улучшающими условиями вправе отказаться от них, отправив заявление в течение 14 дней после получения уведомления.

Таким образом, даже после введения моратория коллекторские агентства будут продолжать работать с прежними долгами, но при этом должны идти навстречу своим должникам и помогать им урегулировать проблемные кредиты.