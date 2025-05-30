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Ставки по депозитам могут стать еще выше в Казахстане

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Кубики с надписью "Deposit" стоят на фоне денег
Кубики с буквами и деньги. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

В апреле среднерыночная ставка по несрочным депозитам составила 15%, а по срочным и сберегательным – достигла 17,6%. В мае ряд банков повысил проценты еще сильнее. Подробности читайте на NUR.KZ.

Депозиты с каждым месяцем становятся выгоднее для казахстанцев. Банки повышают ставки вознаграждения, чтобы привлечь деньги вкладчиков, которые стремятся защитить сбережения от ускоряющейся инфляции.

В апреле, например, согласно данным Казахстанского фонда гарантирования депозитов, среднерыночная ставка по несрочным депозитам (самым популярным среди населения) составила 15%. Для понимания: месяцем ранее ставка составляла лишь 14,4%.

Аналогичный рост зафиксирован почти по всем другим видам депозитов, которые казахстанцы открывали в апреле. Например, у срочных и сберегательных вкладов с правом пополнения, которые открывались на 3 месяца, ставка выросла с 16,9% до 17,3%, а у вкладов без права пополнения – с 17,5% до 17,6%.

Исключением стали лишь срочные и сберегательные депозиты без права пополнения, которые казахстанцы открывали на срок свыше двух лет – здесь средняя ставка снизилась с 11% до 10,8%.

Средние ставки по привлеченным депозитам в тенге
(апрель 2025 года)
Несрочные вклады 15,0%
Срочные и сберегательные вклады с правом пополнения
1 месяц 14,9%
6 месяцев 17,3%
12 месяцев 12,6%
24 месяца 6,1%
свыше 24 месяцев 7,1%
Срочные и сберегательные вклады без права пополнения
1 месяц 16,4%
6 месяцев 17,6%
12 месяцев 15,6%
24 месяца 17,3%
свыше 24 месяцев 10,8%
По данным Казахстанского фонда гарантирования депозитов

При этом, как также передает Казахстанский фонд гарантирования депозитов, уже в мае целый ряд банков продолжил тактику повышения ставок вознаграждения.

Так, по несрочным депозитам произошли следующие изменения:

  • 1 крупный банк (с долей рынка по размеру активов свыше 10%) повысил ставку на 0,3 процентных пункта (п.п.);
  • 1 мелкий банк (с долей рынка по размеру активов до 3% включительно) повысил ставку на 0,7 п.п.;
  • 1 средний банк (с долей рынка по размеру активов от 3 до 10% включительно) понизил ставку на 1 п.п.

У сберегательных депозитов с правом пополнения изменения аналогичные:

  • 1 средний банк повысил ставку по вкладу на 3 месяца – на 2,5 п.п.;
  • 1 мелкий банк понизил ставку по вкладам на 6 месяцев на 0,5 п.п., но повысил на сроке 12 месяцев – сразу на 1 п.п.

В сфере сберегательных депозитов без права пополнения активности больше:

  • 1 крупный банк повысил ставку по вкладам на 3 месяца – на 0,7 п.п.;
  • 1 средний банк повысил ставку по вкладам на 3 месяца – на 0,5 п.п.;
  • 2 средних банка повысили ставку по вкладам на 6 месяцев – на 0,1 п.п. и 0,3 п.п.

Таким образом, уже в мае среднерыночные ставки стали еще выгоднее для казахстанцев. При этом, как заявили в КФГД, сейчас банки заняли "выжидающую" позицию в преддверии очередного решения по базовой ставке в июне 2025 года.

Вполне возможно, что, если Национальный банк РК решит повысить базовую ставку на фоне ускорения инфляции (текущая достигла 10,7%), то банки могут начать повышать проценты по своим депозитам еще активнее, хотя они и сейчас заметно обгоняют темпы роста цен в стране.

Ранее стало известно, что депозиты населения побили новый рекорд в Казахстане, почти достигнув 24,7 трлн тенге.

При этом у большинства вкладов есть государственная защита, которая гарантирует возврат средств вкладчику, если банк "прогорит". Однако у некоторых депозитов такой защиты нет – подробнее об этом можно прочитать здесь.

Также недавно в сенате парламента рассказали о том, банки из каких стран могут появиться в Казахстане.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/banks/2250555-stavki-po-depozitam-mogut-stat-eshche-vyshe-v-kazahstane/