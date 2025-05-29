Банки из каких стран могут появиться в Казахстане, рассказали в сенате

На заседании сената парламента Казахстана стало известно, какие новые банки могут появиться в Казахстане в случае принятия нового закона, передает корреспондент NUR.KZ.

Так, в первом чтении сената рассматривается законопроект, который содержит поправки, направленные на смягчение требований по открытию иностранных банков в Казахстане. Для иностранных инвесторов предусматривается сокращение перечня документов для получения разрешения на открытие иностранного банка.

Их количество будет зависеть от рейтинга иностранной материнской компании. Снижаются требования к активам иностранного банка при создании филиалов с 20 миллиардов до 10 миллиардов долларов в США.

Как отметил заместитель председателя Агентства по регулированию и развитию финансового рынка Олжас Кизатов, сейчас уже есть определенный интерес со стороны стран Юго-Восточной Азии и Восточной Европы.

"Где у нас, у Казахстана, есть основные торговые отношения, с теми странами и определенный интерес есть. Поэтому в рамках либерализации требований по филиалам банков мы сокращаем требования к размеру активов родительского банка с 20 миллиардов до 10 миллиардов долларов США.

Мы провели оценку и видим, что средний размер активов банков Юго-Восточной Азии и Восточной Европы составляет порядка 10 миллиардов долларов США. Поэтому такое предложение выдвинули для того, чтобы сократить этот размер активов родительского банка, чтобы дать возможность открыть филиал или дочерний банк на территории Казахстана", - говорит Кизатов.

По его словам, был изучен отчет Всемирного банка, который гласит о том, что вхождение новых банков на высококонцентрированный рынок любой страны позволит сократить стоимость банковских услуг на 10-15% и приведет к снижению ставок вознаграждения по банковским кредитам на 1,5-2%.

"Мы думаем что вхождение новых игроков филиалов или дочерних иностранных банков повысит конкуренцию на банковском рынке и приведет к снижению стоимости банковских услуг, снижению ставок вознаграждения по банковским кредитам и, соответственно, повысит доступ к ним", - заключил Кизатов.

Закон будет рассмотрен сегодня во втором чтении.

Ранее мы сообщали, что в Казахстане хотят изменить правила работы банков. Планируется отменить устаревшие нормы, усилить защиту прав потребителей и ужесточить условия получения госсредств.

Агентство РК по регулированию и развитию финансового рынка ранее также опубликовало проект поправок, которые касаются борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма.