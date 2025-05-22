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"Деньги исчезают с карточек": жалобы казахстанцев прокомментировали в Нацбанке

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Девушка смотрит в экран телефона, держа в руках банковскую карту
Девушка с телефоном. Иллюстративное фото: fizkes/Getty Images

На брифинге в Нацбанке зампредседателя попросили прокомментировать ситуации, когда у казахстанцев пропадают деньги с банковских счетов, о чем они сообщают в соцсетях, передает корреспондент NUR.KZ.

В соцсетях граждане пишут о том, что иногда не досчитываются денег на карточке, из-за чего им приходится обращаться в банк и разбираться, куда пропали средства.

"Деньги сами собой не могут исчезать. Если происходят технические сбои, то банк берет на себя обязательства по восстановлению. Все архивируется, данные имеются, и при техническом сбое все восстанавливается", - ответил зампред НБ Берик Шолпанкулов.

Также он прокомментировал случаи, когда казахстанцам блокируют счета за просрочку кредитов.

"Это предусмотрено договорными обязательствами - когда человек уходит в просрочку, банк приостанавливает операции по счету для покрытия долга. Но полной блокировки не происходит - средства, необходимые для жизнеобеспечения, должны оставаться доступными", - ответил Шолпанкулов.

Напомним, ранее в Нацбанке казахстанцам озвучили рекомендации в случае, если из-за подозрительных операций и мошеннических действий был заблокирован счет.

Отметим, с блокировкой карты может столкнуться любой казахстанец. Если причина неизвестна, следует сразу же направить официальный запрос в банк. Что делать в других ситуациях, читайте в нашем материале.

Ситуация может быть и обратной - если мошенники получили доступ к данным банковской карты, первым делом ее нужно заблокировать. Какие еще меры можно предпринять, чтобы защитить себя и свои деньги, мы писали здесь.

Пропасть средства могут и из-за ошибки банкомата. Так, прошлой осенью в Астане мужчина хотел внести на свой счет 1 млн тенге, которые банкомат вернул в лоток. Пострадавший этого не видел, а находившийся рядом мужчина воспользовался ситуацией, забрал денежные средства и скрылся. Позднее его задержали полицейские.

Добавим также по сохранности средств на банковских депозитах: даже если банк в Казахстане потеряет все свои деньги и будет ликвидирован, его вкладчикам постараются вернуть их депозиты. Средства на это будут взяты из спецрезерва КФГД. Подробнее читайте по этой ссылке.

При этом недавно сообщалось, что в Казахстане вводится ограничение на совокупный размер срочных и сберегательных вкладов физических лиц в базовых банках (с небольшим капиталом) - не более 10 млн тенге.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/banks/2247747-dengi-ischezayut-s-kartochek-situaciyu-prokommentirovali-v-nacbanke/