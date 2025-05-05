"Не более 10 млн тенге": некоторые депозиты хотят ограничить в Казахстане

При обсуждении закона "О банках и банковской деятельности" во время круглого стола в сенате замглавы АРРФР сообщил об ограничениях для ряда депозитов в Казахстане, передает корреспондент NUR.KZ.

Как сообщил замглавы Агентства по регулированию и развитию внутреннего рынка РК Олжас Кизатов, в Казахстане модернизируют систему выдачи лицензий для выхода на банковский рынок, в том числе для микрофинансовых организаций (МФО).

По его словам, чтобы иметь способы их регулирования, планируют ввести базовую банковскую лицензию - ее можно будет получить при минимальном капитале организации в 10 млрд тенге. При этом, для них будут введены следующие ограничения в обслуживании клиентов:

"В целях ограничения рисков, базовым банкам (с маленьким капиталом - прим.авт.) будет запрещено предоставлять кредиты и иные кредитные продукты нерезидентам, а также выдавать займы лицам, связанным с банком особыми отношениями.

Кроме того, вводится ограничение на совокупный размер срочных и сберегательных вкладов физических лиц - не более 10 млн тенге. Также будет запрещена деятельность, связанная с брокерскими и дилерскими операциями по сложным или высокорисковым финансовым инструментам", - отметил Кизатов.

По его словам, МФО являются одним из ключевых потенциальных пользователей базовой лицензии. Также МФО стремятся расширить бизнес и получить право привлекать депозиты от населения и бизнеса.

"На сегодняшний день 12 МФО уже располагают капиталом, превышающим 10 млрд тенге, а две из них - "KMF" и "БиЭнКей Финанс Казахстан", получили разрешение на преобразование в банк второго уровня", - сообщил Кизатов.