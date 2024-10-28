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У жителя Астаны украли 1 млн тенге из-за ошибки банкомата

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Мужчина снял деньги в банкомате
Банкомат. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Петр Карандашов

Житель Астаны пытался внести на свой счет 1 млн тенге, которые были украдены из-за ошибки банкомата, передает NUR.KZ со ссылкой на медиапортал МВД Polisia.kz.

По данным МВД, в полицию за помощью обратился житель столицы, так как неизвестный похитил у него один миллион тенге.

Выяснилось, что потерпевший хотел внести деньги себе на счет через банкомат. Горожанин загрузил банкноты в купюроприемник и, подумав, что операция завершена, отошел от терминала.

"По техническим причинам деньги не были загружены и банкомат вернул их на лоток. Пострадавший этого не видел, а находившийся рядом мужчина воспользовался ситуацией, забрал денежные средства и скрылся", - рассказали в МВД.

Полиция задержала 34-летнего подозреваемого, который потратил деньги на личные нужды и дал признательные показания. Зарегистрировано уголовное дело.

Ранее мы писали материал о том, что делать, если банкомат принял купюры казахстанцев, но не зачислил их на счет.

  • В случае если банкомат принял купюры, но не зачислил их на счет, необходимо немедленно обратиться в службу поддержки банка, не отходя от устройства.
  • Если банк отказывает в возврате средств, рекомендуется подать жалобу в Департамент защиты прав потребителей финансовых услуг через различные каналы, включая call-центр, мобильное приложение или портал "Электронного правительства".
  • В крайнем случае казахстанцы могут обратиться в суд для возврата денежных средств, используя видеозаписи с камер банкомата в качестве доказательства.

Также мы рассказывали, что при обналичивании денег в банкомате может возникнуть сбой, когда устройство выдает не всю сумму, но со счета списывается указанное значение. Что делать в такой ситуации, можно прочитать по данной ссылке.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2179698-u-zhitelya-astany-ukrali-1-mln-tenge-iz-za-oshibki-bankomata/

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