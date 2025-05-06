Могут ли банки звонить должникам в выходные и праздники в Казахстане

Казахстанцы, имеющие долги, могут столкнуться со звонками от банков в выходные, принимая это за мошенников или нарушение своих прав. Но с 2024 года правила изменились. Об этом читайте на NUR.KZ.

Данный текст создан автоматически при помощи ИИ и не проходил проверку редактора, поэтому может содержать фактологические или грамматические ошибки. Подробности в публикации КЛЮЧЕВЫЕ МОМЕНТЫ Банки в Казахстане могут звонить должникам в выходные и праздники с 9:00 до 19:00, но не более двух раз в день, согласно изменениям в правилах, вступившим в силу в январе 2024 года.

Звонки могут поступать не только должникам, но и их представителям, третьим лицам, связанным обязательствами с кредитором, а также родственникам для установления местонахождения должника.

В будние дни банки могут звонить не более трех раз с 8:00 до 21:00, что отличается от правил для микрофинансовых организаций, которым разрешен только один звонок в сутки.

Если не внести вовремя платеж по кредиту, у казахстанцев образуется просрочка.

Это означает, что на сумму долга будет начисляться пеня. А если и далее игнорировать свои обязательства, то дело может дойти до суда с последующими серьезными последствиями: удержания с зарплаты, блокировка счетов и даже изъятие имущества.

При этом со звонками на номер телефона от сотрудников банка могут столкнуться не только должники, но и их родственники. Но количество таких обращений должно быть строго ограничено.

Правила звонков должникам и прочим лицам

Ранее отмечалось, что уточнений о звонках должникам в выходные и праздничные дни в постановлении правления Национального банка РК №136 от 28 июля 2017 года не было.

Однако в этот вопрос были внесены изменения в январе 2024 года.

Так, согласно пункту 15-2 "Правил предоставления банковских услуг", банки могут взаимодействовать не только с заемщиком, имеющим просроченную задолженность, но и его представителем, и (или) третьим лицом, связанным обязательствами с кредитором в рамках договора банковского займа.

Девушка с телефоном. Иллюстративное фото: fizkes/Getty Images

При этом частота телефонных звонков в рамках взаимодействия по вопросам задолженности должна быть следующей:

в будние дни – не более трех раз в период с 8.00 до 21.00 часов;

в период с 8.00 до 21.00 часов; в выходные и праздничные дни – не более двух раз в период с 9:00 до 19:00.

Для сравнения: микрофинансовым организациями (МФО) запретили звонить должникам более одного раза в сутки.

Почему звонят родственникам

В правилах отмечается, что банки могут звонить и даже тем казахстанцам, кто не относится к указанным ранее категориям лиц – то есть даже если они не связанны обязательствами с кредитором в рамках договора банковского займа.

Звонки таким лицам допускаются в целях установления места нахождения и (или) контактных данных заемщика для урегулирования и (или) погашения просроченной задолженности.

Поэтому, если должник не выходит на связь и не пытается урегулировать вопросы своей задолженности, то банки могут звонить его ближайшим родственникам в целях выяснения информации об актуальных контактных данных.

В то же время звонки могут поступать как в будние, так и в выходные дни.

Ранее мы рассказывали, что делать казахстанцам, если коллекторы угрожают им по телефону.

Также мы объясняли, почему коллекторы продолжают работать с должниками, хотя их временно "запретили".

Дополнительно было рассказано о методах, позволяющих отличить звонки от мошенников и реальных банковских сотрудников.