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МФО запретили бесконтрольные звонки должникам в Казахстане

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Қазақ тілінде оқу
Телефон с надписью "Кредит онлайн" лежит на купюрах тенге
Смартфон и деньги. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Микрофинансовым организациям (МФО) нельзя будет звонить своим должникам с просрочками более одного раза в день. Такая норма вступит в силу с 28 февраля. Подробности читайте на NUR.KZ.

К банкам и коллекторским агентствам в Казахстане действуют строгие правила, которые они обязаны соблюдать. Это касается и их взаимодействия с заемщиками, которые допускают просрочки. Например, кредиторы и коллекторы не имеют права звонить своим должникам более одного раза в день.

Такие же правила скоро распространятся и в отношении микрофинансовых организаций. Как сообщает Агентство РК по регулированию и развитию финансового рынка, с 28 февраля вступит в силу постановление, которое определяет порядок взаимодействия работников МФО с заемщиками, имеющими просроченную задолженность.

С этого момента МФО смогут звонить своим должникам не более одного раза в будний день с 9:00 до 21:00 часов. При этом связаться со своим заемщиком они смогут уже через 10 дней после возникновения просрочки, а не как раньше – через 20 дней.

Во время звонка работник микрофинансовой организации должен будет сообщить заемщику:

  1. название организации и ее местоположение;
  2. свои фамилию, имя, отчество и должность в МФО;
  3. всю информацию о задолженности заемщика, в том числе наличие штрафов за просрочку.

Также работник МФО должен будет напомнить об ответственности и иных обязательствах заемщика, предусмотренных договором и законом "О микрофинансовой деятельности".

При этом работникам МФО запрещено представляться чужими именами, предоставлять неверные сведения о своей работе или вводить своих клиентов в заблуждение по поводу их долга.

Постановлением также запрещается микрофинансовым организациям распространять сведения, которые порочат честь и достоинство заемщиков, а также взаимодействовать с третьими лицами, которых никак не касается проблема с просроченным долгом, за исключением случаев, когда они могут помочь "выйти" на должника.

Что касается самих казахстанцев, то теперь они смогут подать в МФО заявление об изменении условий договора о предоставлении микрокредита. Если же договориться с кредитором не получится, то граждане имеют право обратиться к микрофинансовому омбудсману.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/banks/2218032-mikrofinansovym-organizaciyam-zapretili-beskontrolnye-zvonki-dolzhnikam-v-kazahstane/