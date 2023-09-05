Сколько денег вернули вкладчики закрывшихся банков в Казахстане

Деньги. Иллюстративное фото: freepik.com

В Казахстане вкладчикам ликвидированных банков полагается гарантийное возмещение средств. Сколько денег вернулось им таким образом, рассказали в Казахстанском фонде гарантирования депозитов (КФГД).

В Казахстане действует механизм возврата средств вкладчикам банков второго уровня, которые лишились своих лицензий. Деньги им возвращает Казахстанский фонд гарантирования депозитов.

Для этих целей создан специальный резерв, который является своеобразной "подушкой безопасности" – по итогам августа 2023 года в нем было накоплено более 1,1 трлн тенге. Именно из этих средств и выплачиваются суммы гарантии. Напомним, что их размер может достигать 20 млн тенге.

В 2022 году КФГД завершил выплаты гарантируемых сумм вкладчикам всех ликвидируемых в стране банков. За все время действия системы гарантийное возмещение получили 419 тыс. человек на общую сумму более 114 млрд тенге.

Это событие можно назвать завершением эпохи, поскольку по отдельным страховым случаям выплаты осуществлялись в течение 15 лет. Чтобы исключить такой долгий срок, в Казахстане был введен закон, согласно которому невостребованные в течение года деньги из ликвидируемых банков переводятся на пенсионные счета вкладчиков.

Для примера: во многих других странах мира невостребованные средства, как правило, не возвращаются своим владельцам, а передаются в муниципальный бюджет, а также на социальные или благотворительные нужды.

В Казахстане же в 2022 году порядка 271 тыс. вкладчиков получили гарантийное возмещение на общую сумму более 830 млн тенге на свои счета в Едином накопительном пенсионном фонде (ЕНПФ) в виде добровольных пенсионных взносов.

Деньги. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Однако одними гарантированными выплатами деятельность КФГД не ограничивается. Фонд также занимается регулированием предельных ставок вознаграждения по депозитам. В 2022 году он пересматривал их 19 раз. Эти действия в итоге положительно отразились на сберегательной модели поведения вкладчиков.

Так, по итогам августа 2023 года на депозитных счетах казахстанцев скопилось почти 18,1 трлн тенге, и большая часть средств хранится именно в тенге. Как отмечают в КФГД, в конце 2022 года уровень долларизации опустился на минимальный за всю историю уровень – 33,9%.

Положительное влияние на банковский сектор оказала и стартовавшая в 2022 году государственная программа защиты тенговых вкладов населения, в которой КФГД являлся оператором. В результате нее депозитный рынок заметно вырос: количество счетов физических лиц в течение 2022 года увеличилось на 21,7%, а объем депозитов населения – на 26,1%.

Напомним, в рамках этой программы вкладчики получили 10% от своих сбережений, которые они сохранили в течение года. Всего компенсации были выплачены порядка 2,6 млн вкладчиков, а их общая сумма составила более 300 млрд тенге.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/banks/2035329-skolko-deneg-vernuli-vkladchikam-zakryvshihsya-bankov-v-kazahstane/