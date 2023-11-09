Где берут деньги на выплаты вкладчикам закрывшихся банков в Казахстане

Вкладчики закрывшихся банков в Казахстане получают выплаты из спецрезерва КФГД. Деньги на него поступают в том числе от ликвидационных комиссий. Подробности читайте в материале NUR.KZ.

В Казахстане 19 банков второго уровня являются участниками системы обязательного гарантирования депозитов. Это значит, что если какой-то из них лишится лицензии и будет ликвидирован, его вкладчики смогут вернуть свои средства.

При этом размер выплаты из Казахстанского фонда гарантирования депозитов (КФГД) зависит от вида вклада, который был открыт в банке.

Например, по сберегательным депозитам в тенге максимальная сумма гарантии составит 20 млн тенге, по остальным вкладам, а также по карточным счетам – 10 млн тенге, а по депозитам в иностранной валюте – не более 5 млн в пересчете на тенге.

Между тем за последние годы вкладчикам девяти ликвидированных казахстанских банков вернули более 114 млрд тенге. Количество получателей компенсации достигло 419 тыс. человек.

Откуда берутся деньги для выплат

Для выплат вкладчикам, нужны значительные средства. Они находятся на специальном резерве КФГД, который по своей сути является "подушкой безопасности". Именно из него фонд выплачивает деньги вкладчикам ликвидированных банков.

Сейчас на счете спецрезерва находится более 1,1 трлн тенге. Пополняется он посредством взносов от банков-участников системы гарантирования депозитов, инвестиционного дохода от размещения активов КФГД и денег, поступивших от ликвидационных комиссий закрывшихся банков.

Деньги. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Как рассказали в Казахстанском фонде гарантирования депозитов, после выплаты гарантированного возмещения вкладчикам закрывшихся банков направленные на него средства взыскиваются из активов ликвидируемого банка.

Для этого КФГД обращается в ликвидационную комиссию, обязанности которой включают в себя реализацию активов банка, взыскание дебиторской задолженности и удовлетворение требований кредиторов банка. Другими словами, на полное или частичное возмещение затраченных на выплату средств пойдут активы ликвидированного банка.

"Поступление средств от ликвидационных комиссий является одним из ключевых источников формирования специального резерва КФГД. Это, в свою очередь, повышает готовность фонда к оперативным выплатам и обеспечивает гарантию вкладчикам на надежную защиту их средств", – подытожили в КФГД.

За все время существования системы гарантирования депозитов банки, находящиеся в процессе ликвидации, вернули КФГД 62,5 млрд. тенге, что составляет порядка 54,1% от их обязательств перед фондом.

Напомним, ранее мы рассказывали, сбережения вкладчиков каких банков имеют такую гарантию в Казахстане.