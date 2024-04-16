"Лицо города, свободное от уличной безвкусицы": в Алматы убирают неподходящие под дизайн-код вывески

В Алматы начали демонтировать вывески и наружную рекламу, которые не соответствуют утвержденному дизайн-коду, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу городского акимата.

В Алматы начался демонтаж вывесок и плакатных баннеров, не соответствующих дизайн-коду города. Последний был принят 29 декабря прошлого года, правила вступили в силу в марте этого года.

Дизайн-кодом, в том числе, определяются требования к оформлению и наполнению различных носителей информации, а также к отделке объектов, на которых они располагаются.

Магазин. Фото: пресс-служба акимата Алматы

Вывеска заведения. Фото: пресс-служба акимата Алматы

Сотрудники управления городского планирования и урбанистики проводят разъяснительную работу среди представителей бизнеса о необходимости придерживаться архитектурного ансамбля местности. Любая наружная информация не должна нарушать целостность восприятия архитектуры здания, а цвета и отделочные материалы первых этажей зданий должны соответствовать архитектурному стилю фасадов.

"Собственникам выдаются уведомления о демонтаже незаконной рекламы. Этот процесс призван не только улучшить эстетику городской среды, но и сократить визуальный шум на улицах города. Совместно с общественностью и предпринимателями мы создаем новое лицо нашего города: свободное от навязчивой рекламы и уличной безвкусицы", – рассказали в управлении городского планирования и урбанистики.

Согласно поручению акима Ерболата Досаева, дизайн-код внедряется поэтапно. Для новых объектов действует полный объем рекомендаций и требований.

Напомним, что проект дизайн-кода Алматы был вынесен на публичное обсуждение в середине декабря прошлого года. Позже в акимате пояснили, что данный документ решает двойную задачу: сохранение уникального исторического облика и создание образа будущего мегаполиса, соответствующего мировым тенденциям.

Наряду с этим говорилось, что при внедрении дизайн-кода Алматы будет действовать переходный период в 1,5 года для адаптации к новым подходам. Дизайн-код после утверждения будет внедряться поэтапно. При этом предпринимателей будут подвергать штрафу за несоответствие, или последует демонтаж.