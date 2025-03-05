Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Назойливую аудиорекламу хотят запретить в Астане

Опубликовано:

Женщина держит в руке гомкоговоритель
Громкоговоритель. Иллюстративное фото: Emilija Manevska/Getty Images

На заседании мажилиса рассматривают поправки в изменения законодательства касательно развития Астаны – часть из них затрагивает визуальную и аудиорекламу в столице, передает корреспондент NUR.KZ.

Как доложил в мажилисе глава МНЭ Серик Жумангарин, архитектурный облик городов ухудшается за счет хаотичного размещения не только визуальной рекламы, но и вывесок, указателей.

Законопроектом "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК" предлагается следующее:

  • в части расширения компетенции маслихата города республиканского значения, столицы нормой по утверждению дизайн-кода, а компетенции акимата нормой по разработке и утверждению правил установки и функционирования нестационарных объектов;
  • введение в столице единого дизайн-кода и определение его общих положений;
  • применение требований по демонтажу рекламного объекта, установленного с нарушениями, к собственнику здания/жилого дома;
  • запрет распространения аудиорекламы на открытом пространстве;
  • запрет размещения наружной (визуальной) рекламы на тротуарах, велодорожках, автодорогах и улицах.

Касательно аудиорекламы отмечается, что запрет коснется "уличной аудиорекламы" в общественных местах.

Напомним, что в Алматы дизайн-код был утвержден в конце 2023 года. Дизайн-код представляет собой набор приложений, каждое из которых описывает отдельное направление. Таких приложений было шесть: наружная информация, навигация, уличная мебель, озеленение, фасады и ограждения. По поручению акима Алматы добавлено седьмое приложение по освещению городских объектов.

Позже в южной столице начали демонтировать вывески и наружную рекламу, которые не соответствуют утвержденному дизайн-коду.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2225621-nazoylivuyu-audioreklamu-hotyat-zapretit-v-astane/