Назойливую аудиорекламу хотят запретить в Астане

На заседании мажилиса рассматривают поправки в изменения законодательства касательно развития Астаны – часть из них затрагивает визуальную и аудиорекламу в столице, передает корреспондент NUR.KZ.

Как доложил в мажилисе глава МНЭ Серик Жумангарин, архитектурный облик городов ухудшается за счет хаотичного размещения не только визуальной рекламы, но и вывесок, указателей.

Законопроектом "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК" предлагается следующее:

в части расширения компетенции маслихата города республиканского значения, столицы нормой по утверждению дизайн-кода, а компетенции акимата нормой по разработке и утверждению правил установки и функционирования нестационарных объектов;

введение в столице единого дизайн-кода и определение его общих положений;

применение требований по демонтажу рекламного объекта, установленного с нарушениями, к собственнику здания/жилого дома;

запрет распространения аудиорекламы на открытом пространстве;

запрет размещения наружной (визуальной) рекламы на тротуарах, велодорожках, автодорогах и улицах.

Касательно аудиорекламы отмечается, что запрет коснется "уличной аудиорекламы" в общественных местах.

Напомним, что в Алматы дизайн-код был утвержден в конце 2023 года. Дизайн-код представляет собой набор приложений, каждое из которых описывает отдельное направление. Таких приложений было шесть: наружная информация, навигация, уличная мебель, озеленение, фасады и ограждения. По поручению акима Алматы добавлено седьмое приложение по освещению городских объектов.

Позже в южной столице начали демонтировать вывески и наружную рекламу, которые не соответствуют утвержденному дизайн-коду.