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Можно ли не платить микрокредит, если МФО закрылась в Казахстане

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Мужчина в пиджаке держит пачку денег в руках
Мужчина. Иллюстративное фото: freepik.com

В 2024 году в Казахстане закрылось 29 МФО. Однако микрокредиты, которые они выдали, не "сгорели", и заемщики все равно должны отдавать долги. Как это правильно сделать, читайте в материале NUR.KZ.

Когда казахстанцы оформляют заем или микрокредит, важно помнить, что они вместе с деньгами берут на себя обязательство вернуть их с процентами. При этом оно остается, даже если у заемщиков возникли серьезные финансовые проблемы и началась "черная полоса" в жизни.

Также, как напомнили в Агентстве РК по регулированию и развитию финансового рынка (АРРФР РК), долги никуда не исчезают, даже если выдавшая заем микрофинансовая организация (МФО) обанкротилась или была ликвидирована.

"Лишение лицензии МФО не аннулирует задолженность – она остается у заемщика перед организацией или новым кредитором, которому переданы права (требования) по договору о предоставлении микрокредита", – отметили в АРРФР РК.

Другими словами, заемщику в любом случае придется погасить микрокредит. При этом платить нужно по тем же счетам, которые были указаны в договоре. А если долг передан другой финансовой организации или коллекторам и реквизиты изменились, то заемщику должны сообщить об этом.

Также в агентстве сообщили, что только в 2024 году в Казахстане 17 МФО добровольно отказались от лицензии, а 12 были закрыты принудительно. Чаще всего их закрывали за систематическое нарушение законодательства, а также несоблюдение пруденциальных и иных нормативов. Впрочем, их заемщики все равно должны выплатить свои долги.

Между тем гражданам также следует с ответственностью подходить к оформлению займов. Перед тем как получить деньги в долг, стоит убедиться, что компания работает законно – проверить МФО можно на сайте АРРФР РК.

Напомним, клиенты МФО имеют не только обязательства, но и права. Если они столкнутся с несправедливостью, то всегда могут обратиться за бесплатной помощью к микрофинансовому омбудсману.

Также ранее мы рассказывали об "альтернативных" кредиторах, которые работают неофициально. Чем они опасны, можно узнать в этом материале.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/banks/2227673-mozhno-li-ne-platit-mikrokredit-esli-mfo-zakrylas-v-kazahstane/