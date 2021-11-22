Спишут ли микрокредит, если МФО ликвидировали

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Микрокредиты являются финансовым инструментом, который нужно использовать с полным осознанием ответственности. Иногда выдавшие микрозайм организации закрываются. Что делать в подобных ситуациях, выяснили журналисты Нурфин.

Закрытие или ликвидация микрофинансовых организаций (МФО) может наступить принудительно из-за выявленных нарушений.

На 1 ноября 2021 года Агентством по регулированию и развитию финансового рынка (финансовый регулятор) в Казахстане поданы иски в суд в отношении 3 589 организаций, занимающихся незаконным кредитованием.

В их числе оказались:

1 704 ломбарда,

1 218 кредитных товариществ,

68 МФО,

319 микрокредитных организаций (МКО),

30 онлайн-кредиторов и 250 прочих организаций.

Суд удовлетворил требование о ликвидации 3 163 организаций. Еще 16 дел находятся на стадии рассмотрения.

О том, что делать казахстанцам после ликвидации или лишения лицензии МФО, в котором у них оформлен кредит, рассказали в финансовом регуляторе.

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Что будет с микрокредитом после закрытия МФО

Когда казахстанцы оформляют микрозаймы, они подписывают договор с МФО. То есть возникают гражданско-правовые отношения.

Поэтому, даже если МФО будет реорганизована или ликвидирована решением суда, договор продолжает действовать до его полного исполнения, сообщили в Агентстве.

То есть заемщику в любом случае придется погасить микрокредит.

При этом платить нужно по тем же счетам, которые были указаны в договоре. А если долг передан другой финансовой организации или коллекторам и реквизиты изменились, то заемщику должны сообщить об этом.

Следует помнить, что при завышенной процентной ставке казахстанцы могут потребовать пересмотра условий займа или даже добиться признания договора недействительным.

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Что делать, если стали жертвой мошенников

Практика выдачи фиктивных микрозаймов особенно сильно распространилась с появлением онлайн-кредитования.

На казахстанцев могли оформить займы по потерянным документам или даже по поддельным копиям.

Однако финансовым регулятором в апреле 2021 года были приняты меры по защите населения.

"Теперь для выдачи микрокредита электронным способом помимо ЭЦП может применяться биометрическая идентификация заемщика через сервисы Казахстанского центра межбанковских расчетов Нацбанка.

Либо может использоваться двухфакторная проверка персональных данных и изображения заемщика в режиме реального времени", – сообщают в Агентстве.

В итоге, по сообщению ведомства, число жалоб на мошеннические действия резко уменьшилось.

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А если все же обнаружится микрокредит, оформленный на ваше имя без вашего участия, то необходимо воспользоваться опубликованными ранее инструкциями.

После подтверждения факта мошенничества на основании судебного решения МФО должны будут принять соответствующие меры: не начислять неустойку или аннулировать договор и изменить данные в кредитной истории заемщика.

То есть ситуацию с мошенниками не получится решить без обращения в правоохранительные органы.

Поэтому нужно регулярно проверять кредитную историю и сразу же сообщать о нарушениях.

В результате "чужой" кредит могут аннулировать. А обычные микрокредиты придется погашать, даже если МФО окажется лишенным лицензии.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/personal/1943008-spishut-li-mikrokredit-esli-mfo-likvidirovali/