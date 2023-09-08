Почему лучше не брать деньги у "безотказных" кредиторов в Казахстане

Обычно кредиты можно оформить в банках второго уровня и в различных микрофинансовых организациях. Однако существуют также неофициальные кредиторы. О том, чем они опасны, рассказали в FinGramota.

Казахстанцы, которые имеют долги и испорченную кредитную историю, сталкиваются с отказами в одобрении займа от банков и микрофинансовых организаций (МФО).

В результате они могут оказаться жертвами реклам, в которых им обещают выдать деньги под низкие проценты, почти без переплаты и с минимальным пакетом документов. Как указывают в источнике, подобные организации называются "черными кредиторами".

Обещая доступные деньги, они могут значительно ухудшить финансовое положение граждан.

Чем опасны незаконные кредиты

"Черные кредиторы" – это организации, которые не имеют соответствующей лицензии, но при этом предлагают услуги по оформлению якобы льготных онлайн-займов.

"Также "черные кредиторы" игнорируют такие важные для банков и МФО сведения как кредитная история, уровень доходов, пенсионные отчисления, трудовой стаж и другие документы.

Злоумышленникам важно одно: заинтересовать вас и выдать кредит", – сообщают в FinGramota.

А чтобы привлечь жертв и нажиться на их доверчивости, недобросовестные организации используют несколько видов уловок.

Обман с минимальными процентами

Мошенники предлагают якобы низкие проценты по займам, что привлекает доверчивых граждан.

При этом они начинают оказывать психологическое давление – торопят оформить заем, путают сложными терминами и не дают внимательно изучить предлагаемые условия.

А так как к подобным "черным кредиторам" чаще всего обращаются лица, остро нуждающиеся в деньгах, то сами жертвы в итоге оказываются готовыми поверить обещаниям и подписать договор без должного изучения.

Девушка в стрессе. Иллюстративное фото: freepik.com

"Разумеется, ни о каких четко оговоренных сроках речи не идет – полную сумму мошенники могут потребовать даже на следующий день. И здесь в игру вступают "черные коллекторы", с которыми аферисты работают сообща.

Клиента могут шантажировать, угрожать его близким, портить имущество или даже применить физическое насилие", – предупреждают в источнике.

Напомним, что казахстанцы могут пожаловаться на незаконные действия коллекторских агентств.

Уловка с кодом для одобрения займа

При оформлении кредита злоумышленники могут запросить у заемщика дополнительные средства на якобы страховку или быстрое оформление документов.

В то же время клиента просят назвать цифру из sms-кода, который поступает якобы для подтверждения достоверности предоставленных клиентом данных или для одобрения займа. Однако таким способом они получают доступ к мобильному банкингу жертвы и могут списать все имеющиеся деньги с его счетов.

Обещают помочь списать долги

Услуги, которые предлагают "черные кредиторы" могут также затрагивать вопросы освобождения казахстанцев от долгов. Они якобы предлагают взять обязательства должника на себя, тем самым обещая свободу и списание займов.

Телефонный звонок. Иллюстративное фото: pixabay.com

"Клиенту говорят, что у них есть связи в банках и микрофинансовых организациях, если оплатить только часть задолженности банку – к примеру, 10% или 40%, то остальную сумму они помогут им списать.

Когда человек отдаст деньги мошенникам, те отправят ему сообщение через специальный сервис, что кредит полностью погашен. Однако задолженность никуда не денется, а клиент останется без денег", – отмечают в FinGramota.

Якобы исправляют кредитную историю

Также в список услуг подобных незаконных организаций может входить предложение об улучшении кредитной истории.

Жертвам предлагают исправить их статус заемщика, чтобы снова можно было получать кредиты в банках и МФО. За это просят символическую плату.

Но есть нюансы – для этой процедуры мошенники просят конфиденциальную информацию, включая все данные по платежным картам.

А далее обман жертвы становится простым – со всеми данными «черные кредиторы» оформляют на клиента еще большие суммы долгов, о которых тот узнает не сразу. При этом доказать свою непричастность будет практически невозможно, потому что мошенники использовали личные данные клиента, которые он никому не должен разглашать.

Поэтому казахстанцам следует помнить о том, что только официальные финансовые организации (банки и МФО), имеющие соответствующие лицензии, могут выдавать займы. А вопросы с долгами и просроченными кредитами можно решить только законным путем – через банкротство или договоренность с кредитором.