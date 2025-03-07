У кого можно попросить помощи с проблемными микрокредитами в Казахстане

В Казахстане действует микрофинансовый омбудсман, который может решить разногласия между заемщиком, оформившим микрокредит, и МФО. О том, как к нему обратиться, читайте в материале NUR.KZ.

С конца 2024 года в Казахстане заработал институт микрофинансового омбудсмана, благодаря которому у граждан появилась возможность бесплатно решать проблемы с просроченными микрозаймами.

Как рассказывает Агентство РК по регулированию и развитию финансового рынка, омбудсман может помочь заемщикам решить их проблемы с микрофинансовыми организациями (МФО). При этом он не будет работать в интересах одной стороны, потому что является независимым лицом – его главная задача найти компромисс, который устроит и заемщика, и кредитора.

Важно знать, что микрофинансовый омбудсман, как и его "коллега" – банковский, работает безвозмездно, то есть за его услуги не нужно платить. При этом его решение кредитор обязан исполнить.

Если казахстанцы столкнулись с несправедливостью со стороны МФО, они могут обратиться за помощью к омбудсману одним из следующих способов:

через официальный сайт;

по электронной почте: info@mfombudsman.kz;

лично в офисе: г. Алматы, ул. Мынбаева, здание 53, 3 этаж, 321 офис.

Помимо обращения казахстанцы должны иметь при себе:

заполненную анкету заемщика, шаблон которой можно найти на официальном сайте; удостоверение личности; договор микрокредита, график погашения и дополнительные соглашения, если они есть; заявления в микрофинансовую организацию или лицу, которому было переуступлено право требования, и их ответы; согласие на обработку персональных данных и получение кредитного отчета.

За дополнительной информацией можно обращаться напрямую к микрофинансовому омбудсману по номерам:

+7 (727) 338 22 44,

+7 (727) 338 22 25.

Отметим, что в некоторых случаях омбудсман может отказаться помогать. Но не по своей прихоти, а из-за законодательных ограничений.