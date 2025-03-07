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У кого можно попросить помощи с проблемными микрокредитами в Казахстане

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Смартфон лежит на деньгах
Онлайн-кредит. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

В Казахстане действует микрофинансовый омбудсман, который может решить разногласия между заемщиком, оформившим микрокредит, и МФО. О том, как к нему обратиться, читайте в материале NUR.KZ.

С конца 2024 года в Казахстане заработал институт микрофинансового омбудсмана, благодаря которому у граждан появилась возможность бесплатно решать проблемы с просроченными микрозаймами.

Как рассказывает Агентство РК по регулированию и развитию финансового рынка, омбудсман может помочь заемщикам решить их проблемы с микрофинансовыми организациями (МФО). При этом он не будет работать в интересах одной стороны, потому что является независимым лицом – его главная задача найти компромисс, который устроит и заемщика, и кредитора.

Важно знать, что микрофинансовый омбудсман, как и его "коллега" – банковский, работает безвозмездно, то есть за его услуги не нужно платить. При этом его решение кредитор обязан исполнить.

Если казахстанцы столкнулись с несправедливостью со стороны МФО, они могут обратиться за помощью к омбудсману одним из следующих способов:

  • через официальный сайт;
  • по электронной почте: info@mfombudsman.kz;
  • лично в офисе: г. Алматы, ул. Мынбаева, здание 53, 3 этаж, 321 офис.

Помимо обращения казахстанцы должны иметь при себе:

  1. заполненную анкету заемщика, шаблон которой можно найти на официальном сайте;
  2. удостоверение личности;
  3. договор микрокредита, график погашения и дополнительные соглашения, если они есть;
  4. заявления в микрофинансовую организацию или лицу, которому было переуступлено право требования, и их ответы;
  5. согласие на обработку персональных данных и получение кредитного отчета.

За дополнительной информацией можно обращаться напрямую к микрофинансовому омбудсману по номерам:

  • +7 (727) 338 22 44,
  • +7 (727) 338 22 25.

Отметим, что в некоторых случаях омбудсман может отказаться помогать. Но не по своей прихоти, а из-за законодательных ограничений.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/banks/2226195-u-kogo-mozhno-poprosit-pomoshchi-s-problemnymi-mikrokreditami-v-kazahstane/