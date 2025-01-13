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Сколько казахстанцев считает, что могут не платить по кредитам

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Мужчина кладет деньги в нагрудный карман
Деньги. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Аналитики выяснили, что не все казахстанцы серьезно относятся к кредитам. Порядка 7% опрошенных считают, что, если не получается, то кредит можно "не платить". Подробности узнали журналисты NUR.KZ.

Оформляя кредит, заемщик не просто берет деньги на свои нужды, но и обязуется вернуть их вместе с процентами, которые устанавливает банк или микрофинансовая организация.

Однако иногда случаются такие ситуации, когда заемщик, оформив кредит, по какой-то причине больше не может обслуживать свой долг и начинает допускать просрочки. Столкнувшись с проблемой, заемщик может попытаться урегулировать свою задолженность с кредитором, и это будет правильным решением, которое поможет избежать проблем в будущем.

Впрочем, согласно результатам исследования микрофинансовой организации "Робокэш.кз", которое охватило мужчин и женщин в возрасте от 18 до 65 лет из крупных городов, областных центров и других регионов страны, не все граждане ответственно относятся к кредитным обязательствам.

Так, выяснилось, что только 73% опрошенных граждан считают невозврат кредита правонарушением. При этом год назад этот показатель был еще ниже – менее 60%. В целом это говорит о постепенном росте финансовой грамотности населения.

Но в то же время участники исследования разошлись во мнениях в вопросе погашения кредитов. Выяснилось, что 57% опрошенных считают допустимым, если человек не оплачивает кредит из-за внезапной жизненной ситуации, например, из-за болезни.

Еще 9% отметили, что можно отказаться от погашения кредита, если финансовая организация предоставила недостоверную информацию или скрыла реальную стоимость кредита, либо в одностороннем порядке изменила условия.

При этом 7% опрошенных граждан вовсе заявили, что можно отказаться от обязательств по кредиту в случае, если человек взял на себя слишком большой долг, не рассчитав свои финансовые возможности. Однако порядка 15% отметили, что не существует причин, которые могли бы оправдать невозврат кредита.

Интересно, что на этом фоне 28% опрошенных граждан заявили, что за последний год их финансовая нагрузка снизилась, а еще 17% – вовсе смогли закрыть кредиты досрочно. О росте своих обязательств сообщили 32% граждан.

Кредиты являются мощным инструментом, но только в руках финансово грамотных граждан. Поэтому казахстанцы должны помнить, что банки и МФО не дают "бесплатные" деньги и что их в итоге придется вернуть с процентами.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/banks/2211120-skolko-kazahstancev-schitaet-chto-mogut-ne-platit-po-kreditam/

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