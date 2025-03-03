Депозиты становятся выгоднее в Казахстане

Жители Казахстана стали открывать банковские вклады на более выгодных условиях – среднерыночная ставка вознаграждения выросла до 13,5%. У каких депозитов были высокие проценты, читайте на NUR.KZ.

В январе некоторые банки второго уровня начали повышать процентные ставки по своим депозитным продуктам. Это, в свою очередь, повлияло на среднерыночную ставку вознаграждения банков по привлеченным депозитам физических лиц, которая, по данным Национального банка РК, за месяц выросла с 13,2% до 13,5%.

У условных вкладов ставка установилась на уровне 9,1% годовых, у вкладов до востребования – 0%. У всех остальных депозитов (несрочных, срочных и сберегательных), открытых в январе, средний процент составил 13,5%.

Из них самыми выгодными стали депозиты, открытые на 1-3 месяца – здесь среднерыночная ставка равна 15,2%.

Следом идут вклады на срок до 1 месяца, а также от 3 месяцев до 1 года – 13,7%. У депозитов, которые можно было открыть на срок от 1 года до 5 лет, средний процент равен 13,4%, а у вкладов сроком свыше 5 лет – 2,1%.

Важно учесть, что указанные ставки являются средним значением по привлеченным депозитам. Статистика учитывала только те вклады, которые были открыты в январе.

Между тем ранее стало известно, что в феврале некоторые банки продолжили повышать проценты по своим депозитам, поэтому вероятно, что среднерыночная ставка вознаграждения продолжит расти дальше.

Также недавно Казахстанский фонд гарантирования депозитов полностью отменил предельные ставки по банковским вкладам. Реформа направлена на развитие здоровой конкуренции среди банков.