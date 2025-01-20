Некоторые банки повысили ставки по депозитам в Казахстане

В январе некоторые банки повысили свои ставки вознаграждения по несрочным и сберегательным депозитам. О том, как изменились условия для казахстанцев, читайте в материале NUR.KZ.

После повышения базовой ставки некоторые банки в декабре начали улучшать условия по своим депозитным продуктам. Данная тенденция продолжилась и в январе.

По данным Казахстанского фонда гарантирования депозитов (КФГД), в январе 2025 года два банка повысили ставки по несрочным вкладам, один – по сберегательным депозитам с правом пополнения, а еще один – по таким же вкладам, но без права пополнения.

Условия по несрочным депозитам, с которых можно без потери вознаграждения снимать деньги, улучшил один средний банк (с долей рынка от 3% до 10%) – на 1,3 процентного пункта (п.п.), а также один мелкий банк (с долей рынка до 3%) – на 1 п.п.

В январе открыть несрочные депозиты можно было в 16 банках. Примечательно, что почти у всех ставки вознаграждения почти вдвое превышали годовую инфляцию, равную 8,6%.

Ставки по несрочным депозитам в Казахстане. Инфографика: Казахстанский фонд гарантирования депозитов

Что касается сберегательных депозитов, с которых нельзя снимать деньги до окончания срока действия, то в январе один мелкий банк увеличил ставки вознаграждения по вкладам с правом пополнения, которые можно открыть на 3 месяца (на 1 п.п.), 6 месяцев (1 п.п.) и 12 месяцев (2 п.п.). При этом еще один мелкий банк улучшил условия по сберегательным депозитам без права пополнения на 6 месяцев – на 0,1 п.п.

Примечательно, что на этом фоне наблюдается снижение процентов у депозита с "плавающей ставкой", который можно открыть в одном среднем банке – она снизилась на 1,2 процентных пункта.

В итоге на рынке депозитов наблюдается заметное улучшение условий. Средняя ставка по несрочным депозитам выросла с 14% до 14,2%, а по сберегательным вкладам без пополнения на срок 6 месяцев – с 18,4% до 18,5%.

Напомним, ранее мы рассказывали о том, попадают ли под гарантию сохранности проценты, которые должны выплачивать банки своим клиентам.