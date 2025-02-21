Повышать проценты по депозитам продолжают казахстанские банки

В феврале три банка повысили ставки по несрочным депозитам, еще два – по сберегательным и один банк – по срочным. Насколько стали привлекательнее банковские вклады, читайте в материале NUR.KZ.

Базовая ставка в Казахстане сохраняется на уровне 15,25% – решение оставить ее без изменений принял Национальный банк РК 17 января. Это, в свою очередь, сподвигло банки второго уровня продолжить улучшать условия по своим вкладам.

В феврале, согласно данным Казахстанского фонда гарантирования депозитов (КФГД), ставки по несрочным депозитам повысили сразу три банка:

1 средний банк (с долей рынка от 3% до 10%) – на 1 процентный пункт (п.п.);

(п.п.); 1 крупный банк (с долей рынка свыше 10%) – на 0,5 п.п .;

.; 1 средний банк – на 0,1 п.п.

Напомним, несрочные вклады являются самыми популярными в Казахстане. Все благодаря гибким условиям: пополнение или снятие средств с них доступно в любое время без потери вознаграждения. Сейчас такие вклады можно открыть в 16 банках, а средняя ставка по ним составляет 14,5%.

При этом некоторые банки начали предлагать новые сроки по своим вкладам:

1 средний банк – на 3 месяца;

1 средний банк – на 12 месяцев;

1 крупный банк – на 6 месяцев.

Деньги. Иллюстративное фото: NUR.KZ/ Владимир Третьяков

Также в феврале один мелкий банк (с долей рынка до 3%) повысил ставку по своим срочным депозитам на 0,1 п.п. Такие вклады можно открыть в четырех казахстанских банках, а в зависимости от срока действия ставки могут достигать 16,7%.

Что касается сберегательных депозитов, которые отличаются самыми строгими условиями, но и зачастую предлагают самые выгодные ставки, то в феврале повысили по ним вознаграждения сразу два банка. Повышение коснулось сберегательных депозитов без права пополнения:

1 средний банк – на 1 п.п. по вкладу на 3 месяца;

по вкладу на 3 месяца; 1 средний банк – на 0,3 п.п. по вкладу на 3 месяца, на 0,5 п.п. – на 6 месяцев и на 0,3 п.п. – на 12 месяцев.

Сберегательные депозиты без пополнения можно открыть в 11 банках. Ставки по ним в зависимости от срока действия вклада варьируются от 6,3% до 18,5%. Вклады с пополнением можно открыть в 9 банках и ставки здесь составляют от 5,1% до 16,5%.

Также в Казахстане можно открыть депозиты с плавающей ставкой, которая может меняться в зависимости от экономической ситуации в стране. В феврале на рынке было доступно лишь два таких продукта, у которых ставка составляла 15%.

Напомним, ранее эксперты выяснили, что только 33% молодых казахстанцев в возрасте 18–29 лет имеют банковские депозиты. Остальные же предпочитают держать деньги на карте, инвестировать в акции и золото или же вовсе не имеют серьезных сбережений.