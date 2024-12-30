На сколько выросли депозиты казахстанцев в 2024 году

Общий объем средств на депозитах физических лиц в казахстанских банках превысил 23 трлн тенге. Более 17 трлн тенге граждане хранят в национальной валюте. Подробности узнали журналисты NUR.KZ.

Казахстанцев по-прежнему привлекают депозиты. По состоянию на 1 декабря, согласно данным Национального банка РК, общий объем вкладов населения в казахстанских банках превысил 23 трлн тенге. За месяц сумма выросла на 1,64%, или на 371,32 млрд тенге.

Примечательно, что основной прирост произошел за счет депозитов в иностранной валюте – за месяц сумма выросла на 6,58%, почти до 5,7 трлн тенге. Вклады в нацвалюте показали прирост лишь на 0,13%, до 17,4 трлн тенге.

На данную ситуацию вполне могло повлиять резкое ослабление тенге в ноябре. В первую очередь валютные депозиты могли вырасти из-за переоценки, так как их общая сумма указывается в тенге. Также вкладчики в стремлении сохранить свои сбережения могли выбирать более стабильную валюту.

В целом с начала 2024 года общий объем депозитов физических лиц в отечественных банках вырос на 15,92%, или на 3,2 трлн тенге.

Депозиты физлиц в казахстанских банках. Источник: Национальный банк РК

Стоит отметить, что привлекательность банковских вкладов в ноябре немного "просела". Среднерыночная ставка вознаграждения по депозитам физических лиц в тенге, согласно данным Нацбанка, составила 13,2%.

Это на 0,1 процентного пункта меньше, чем было месяцем ранее – снижение происходит уже третий месяц подряд. С начала года средний показатель снизился на 0,8 процентного пункта – с 14% до 13,2%.

В ноябре ставка снизилась по вкладам до востребования (до 0,1%) и по срочным депозитам (до 13,2%). При этом сильно выросла средневзвешенная ставка по условным депозитам – с 4,8% до 9,1%.

Средневзвешенные ставки по депозитам в Казахстане. Источник: Национальный банк РК

Стоит отметить, что также в ноябре Национальный банк РК поднял базовую ставку – сразу на 1 процентный пункт, до 15,25%. На этом фоне в декабре некоторые банки также повысили свои ставки вознаграждения по депозитам.

Это может привести как к увеличению среднерыночного показателя, так и к ускорению роста депозитов в Казахстане, ведь они станут более привлекательными для граждан.