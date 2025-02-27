Почему молодые казахстанцы не копят деньги

Молодые казахстанцы в возрасте до 28 лет редко открывают депозиты и обычно не делают долгосрочных накоплений. Вместо этого они живут "здесь и сейчас". Об их финансовых привычках читайте на NUR.KZ.

Данный текст создан автоматически при помощи ИИ и не проходил проверку редактора, поэтому может содержать фактологические или грамматические ошибки. Подробности в публикации КЛЮЧЕВЫЕ МОМЕНТЫ Большинство молодых казахстанцев до 28 лет (поколение Z) не делают долгосрочных накоплений и не доверяют классическим финансовым инструментам, предпочитая жить "здесь и сейчас".

Молодежь предпочитает онлайн-услуги и альтернативные финансовые инструменты, готова брать кредиты, но отказывается от них при столкновении с бюрократией или необходимостью сбора документов.

"Зумеры" чаще берут микрокредиты и тратят заемные средства на гаджеты, путешествия, онлайн-курсы, одежду и инвестиции, включая криптовалюту, а не на покупку недвижимости или автомобилей.

Молодые люди, относящиеся к поколению Z (так называемые "зумеры"), то есть рожденные в период с 1997 по 2012 годы, имеют свой особенный подход к жизни. Это утверждение справедливо и в отношении к казахстанским "зумерам".

Так, аналитики микрофинансовой организации (МФО) "Робокэш.кз" провели исследование и выяснили, что молодые казахстанцы не только имеют свои взгляды на жизнь, но и обладают особенными финансовыми привычками.

Например, 65% молодых людей до 25 лет не делают долгосрочных накоплений, а 47% вообще не доверяют "классическим" финансовым инструментам.

Дело в том, что 85% "зумеров" большую часть времени проводит в Интернете, поэтому для них важно, чтобы услуга предоставлялась в режиме онлайн. При этом 70% молодых людей предпочитают альтернативные финансовые инструменты, а в надежность банковских депозитов верят лишь 30% опрошенных представителей поколения Z.

В целом у них отсутствует большая потребность в накоплениях. Половина "зумеров" не боится жить без "подушки безопасности", а более 60% молодежи готовы без опасений взять кредит, притом что сами не любят долгосрочных обязательств и не привязываются к одной работе, предпочитая такую занятость, которая быстро принесет им доход и поможет выполнить краткосрочную цель.

Другими словами, молодежь живет по принципу "здесь и сейчас", а не по "учись – работай – копи", как большинство казахстанцев.

Что касается кредитов, то оказалось, что молодежь в первую очередь обращает внимание на их доступность.

Они спокойно могут отказаться от услуги, если нужно будет собирать документы или куда-то ехать. Они откажутся от кредита, если столкнутся с бюрократией. Среди важных причин, по которым молодые люди могут отказаться от финансовых услуг:

долгий процесс оформления кредитов – 58% ;

; необходимость предоставлять дополнительные документы – 42% ;

; отсутствие или недостаток удобных цифровых услуг – 35%.

Интересно, что из-за излишней бюрократии многие "зумеры" в итоге обращают внимание на микрокредиты. Так, за 2023-2024 годы число молодых заемщиков в МФО выросло на 38%.

При этом молодежь не покупает на кредитные деньги автомобили или недвижимость, а тратит их на гаджеты (32%), путешествия и впечатления (28%), онлайн-курсы (18%), одежду и аксессуары (12%) или инвестиции, в том числе на покупку криптовалюты (10%).

Впрочем, стоит отметить, что казахстанские банки также адаптируются под интересы потребителей. Например, ранее эксперт рассказывал, что главное отличие отечественных банков от европейских и американских заключается в том, что в Казахстане банки создают экосистемы, где собраны все услуги вместе, тогда как на Западе они встраиваются в уже созданные платформы и работают "по старинке".