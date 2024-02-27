Депозиты казахстанцев уменьшились впервые за год

В январе общий объем банковских вкладов населения Казахстана уменьшился сразу на 514 млн тенге. Такое произошло впервые за год. Сколько денег хранится в банках страны, узнали журналисты NUR.KZ.

Еще недавно мы рассказывали об очередном рекорде в банковской сфере – объем депозитов физических лиц в банках Казахстана достиг исторического максимума, составив почти 20,4 трлн тенге в декабре 2023 года.

Однако, по данным Национального банка РК, первый месяц 2024 года не продолжил эту тенденцию – объем вкладов населения страны просел сразу на 514 млн тенге, и теперь общая сумма депозитов физлиц составляет лишь около 19,9 трлн тенге.

Такое падение произошло впервые за год – последний раз объем депозитов уменьшился в феврале 2023 года, но тогда отток составил лишь 134 млн тенге.

Вклады населения в казахстанских банках. Источник: Национальный банк РК

Одной из причин резкого оттока могли стать стратегии некоторых банков.

Согласно данным Нацбанка, среднерыночная ставка вознаграждения банков страны по привлеченным вкладам физических лиц в тенге снижается последние два месяца. Если еще в октябре 2023 года она составляла 14%, то в ноябре опустилась до 13,9%, а в декабре – уже до 13,7%.

При этом снижение привлекательности тенговых депозитов продолжается. Напомним, ранее стало известно, что многие казахстанские банки решили снизить проценты по своим депозитным продуктам.

Тем не менее, как считает эксперт PhD, доцент кафедры Бизнес технологий КазНУ им. Аль-Фараби Ольга Кошкина, эта ситуация могла повлиять только на тенговые вклады. Реальная причина, скорее всего, кроется не только в снижении ставок, ведь отток в первую очередь происходит за счет уменьшения вкладов в иностранной валюте.

Это подтверждается и официальной статистикой. Например, сберегательные депозиты в иностранной валюте за месяц просели почти на 1,7 млн в пересчете на тенге, а срочные вклады уменьшились на 195 млн тенге. В то же время данные виды депозитов в тенге, наоборот, росли – на 61 млн и 40,5 млн тенге соответственно.

Уменьшение средств на депозитах в иностранной валюте могло быть связано с курсом тенге, который заметно укрепился. Так, в ноябре доллар стоил примерно 463 тенге, а по итогам января упал до 447,7 тенге.

"То есть доллар за это время заметно потерял свою ценность, что и могло отразиться на депозитах в иностранной валюте. При этом необязательно, что это связано с изъятием средств, просто одна и та же сумма в долларах стала меньше стоить в тенге", – считает эксперт.

При этом с текущими счетами наблюдается обратная ситуация, тенговые за месяц уменьшились сразу на 432,1 млн тенге – до 1,8 трлн тенге, а долларовые увеличились на 13,3 млн тенге – до 1,02 трлн тенге.

Таким образом, депозиты казахстанцев могли уменьшиться как за счет падения ставок для тенговых вкладов, так и переоценки сбережений в иностранной валюте.

Напомним, ранее мы подробно рассказывали, на что нужно обращать внимание при выборе банка для открытия депозита.