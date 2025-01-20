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"Сгорят" ли проценты по депозиту, если банк закроется в Казахстане

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Монеты и банкноты тенге
Монеты и купюры тенге. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

В Казахстане защищаются не только деньги на текущих счетах и депозитах. Под гарантию также попадает вознаграждение, которое начисляет банк. Подробности о системе защиты читайте в материале NUR.KZ.

Почти все банки второго уровня в Казахстане являются участниками системы гарантирования депозитов. Это значит, что если какой-то банк лишится лицензии и закроется, деньги его клиентов не "сгорят", а будут возвращены своим владельцам.

При этом, как отметили в Казахстанском фонде гарантирования депозитов (КФГД), гарантия сохранности действует не только на банковские вклады и деньги, которые лежат на счете или начислены на карточку – такая же защита есть у процентов по депозитам.

"Вознаграждение, начисляемое банком, находится под защитой КФГД независимо от его капитализации, то есть даже если банк еще не увеличил вклад на сумму вознаграждения", – отметили в фонде.

Другими словами, даже если банк "обанкротится", его вкладчик вернет не только свой депозит, но и получит проценты по нему, которые еще не успели начислить. Вознаграждение рассчитывают вплоть до даты лишения лицензии банка.

Однако суммы, которые могут вернуть вкладчикам, ограничены лимитами:

  • по сберегательным тенговым депозитам – до 20 млн тенге;
  • по карточкам, счетам и другим тенговым депозитам – до 10 млн тенге;
  • по карточкам, счетам и депозитам в иностранной валюте – до 5 млн тенге по курсу на дату лишения банка лицензии.

Отметим, что у некоторых банковских продуктов нет гарантии КФГД. В этот список, например, попадают деньги и ценности, которые размещены в банковских ячейках, металлические счета, депозитные сертификаты, а также вклады, размещенные в исламских банках или юридическими лицами.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/banks/2213054-sgoryat-li-procenty-po-depozitu-esli-bank-zakroetsya-v-kazahstane/

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