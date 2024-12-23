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Банки начали поднимать ставки по депозитам в Казахстане

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Кубики с надписью "Deposit" стоят на фоне денег
Кубики с буквами и деньги. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Вслед за повышением базовой ставки Нацбанком в Казахстане несколько банков второго уровня решили повысить размеры вознаграждения по своим депозитным продуктам. Подробности читайте на NUR.KZ.

В конце ноября Национальный банк РК впервые за долгое время повысил базовую ставку, причем сразу на 1 процентный пункт (п.п.) – с 14,25% до 15,25%. Таким образом регулятор ужесточил денежно-кредитную политику в Казахстане.

Впрочем, рядовые граждане от такой ситуации могут даже выиграть, ведь, как оказалось, некоторые виды депозитов уже стали выгоднее.

Как сообщает Казахстанский фонд гарантирования депозитов (КФГД), в декабре несколько банков второго уровня решили увеличить свои ставки.

Повышение ставок по несрочным вкладам

В октябре средневзвешенная ставка по несрочным депозитам составляла 13,9%. Однако в декабре она может заметно подрасти. Дело в том, что в этом месяце сразу пять банков повысили по ним ставки:

  • 2 мелких банка – на 1,1 и 0,8 п.п;
  • 2 средних банка – на 0,6 и 0,7 п.п;
  • 1 крупный банк – на 0,5 п.п.

Стоит отметить, что несрочные вклады являются самыми популярными в Казахстане – 65% сбережений казахстанцев размещено именно на них. Их выбирают за мобильность: деньги можно снимать и пополнять, и вознаграждение из-за этого не "сгорает". Такие депозиты открывают 16 казахстанских банков.

Повышение ставок по срочным и сберегательным вкладам

Срочные депозиты не пользуются особым спросом у населения, однако и здесь наблюдаются улучшения. В декабре один крупный банк повысил ставки по срочным вкладам с правом пополнения на сроках 3 и 6 месяцев на 0,6 и 2,4 п.п. соответственно. Такие депозиты открывают четыре банка в Казахстане.

Что касается сберегательных депозитов, то здесь в декабре наблюдается двоякая ситуация. Изменили свои ставки вознаграждения по вкладам без права пополнения сразу два банка.

Один крупный банк повысил ставку на сроках 3, 6 и 12 мес. на 0,2, 1,2 и 0,9 п.п. соответственно. А вот другой, мелкий банк, одновременно понизил ставку по депозитам на 6 и 12 месяцев (на 0,1 и 0,5 п.п.) и повысил ее по вкладу на 24 месяца – сразу на 1 п.п.

Примечательно, что на этом фоне у одного среднего банка появился новый продукт – депозит с плавающей ставкой. Размер вознаграждения у таких вкладов не будет фиксированным и может меняться в течение срока вклада. Все будет зависеть от процентного спреда, который устанавливает сам банк, и от базового показателя, например, от уровня инфляции в стране или величины базовой ставки.

Напомним, что более половины вкладов казахстанцев хранятся всего в двух банках страны.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/banks/2203454-banki-nachali-podnimat-stavki-po-depozitam-v-kazahstane/

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