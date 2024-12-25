Казахстанцы просят списать долги на 350 млрд тенге

В рамках процедуры банкротства казахстанцам уже списали долги на 50 млрд тенге. Общая сумма задолженности, которую просят "простить" граждане, достигла 358 млрд тенге. Подробности читайте на NUR.KZ.

С марта 2023 года у казахстанцев появилась возможность пройти процедуру банкротства, чтобы избавиться от неподъемных долгов. Для граждан доступно три варианта решения проблемы: внесудебное и судебное банкротство, а также восстановление платежеспособности.

За все время многие граждане решили воспользоваться такой возможностью решить свои финансовые проблемы. Согласно данным Министерства финансов РК, общий долг, который уже успели списать, достиг 50 млрд тенге.

При этом по состоянию на 25 декабря, согласно данным системы Qoldau, на прохождение внесудебного банкротства подали свои заявления 158 552 казахстанцев, но в итоге 116 708 из них получили отказ, а банкротами стали только 19 638 человек. Еще 13 450 казахстанцев в данный момент проходят процедуру.

Больше всего заявлений на внесудебное банкротство поступило от жителей Туркестанской области (18 784), а область Ұлытау отличилась наименьшим количеством заявок (1 482).

Общая сумма долгов, которые просят списать казахстанцы, 24 декабря достигла 358 млрд тенге.

На судебное банкротство подали заявки 4 201 человека. В итоге по 3 491 заявлению процедура была прекращена, признали банкротами 448 человек и еще 262 заявления находятся на рассмотрении.

Напомним, процедуру внесудебного банкротства могут пройти граждане, чьи долги перед банками, микрофинансовыми организациями или коллекторскими агентствами не превышают 1 600 месячных расчетных показателей (МРП), то есть 5 907 200 тенге в 2024 году. У заявителя также не должно быть движимого или недвижимого имущества, которое можно продать в счет уплаты долга.

Если же у должника есть собственность, другие долги или его задолженность слишком большая, то ему доступна только процедура судебного банкротства. В этом случае его имущество будет выставлено на торги, а вырученные средства пойдут на погашение долгов. Если денег не хватит, то оставшаяся задолженность просто списывается.

Стоит учесть, что в обоих случаях на банкрота будут наложены серьезные санкции, которые сильно ограничат финансовую свободу. Поэтому перед тем, как пройти процедуру банкротства, следует взвесить все "за" и "против".

В качестве альтернативы банкротству можно пройти процедуру восстановления платежеспособности. Она предусматривает возможность получения в суде рассрочки на оплату долгов сроком до 5 лет при наличии стабильного дохода.

Напомним, в 2024 году заметно упростили условия, которые нужно соблюдать при подаче заявления на процедуру банкротства. Убрали некоторые ограничения и отменили лишние требования к должникам.