Кредиты на образование сможет выдавать один из казахстанских банков

На заседании мажилиса глава АРРФР заявила, что в рамках нового законопроекта учтено предложение депутатов и "Отбасы банк" сможет выдавать образовательные кредиты, передает корреспондент NUR.KZ.

Глава Агентства по регулированию и развитию финансового рынка Мадина Абылкасымова отметила это новшество в рамках предлагаемых в законопроекте мер по усилению защиты прав потребителей финансовых услуг и повышению финдоступности.

"Учтены предложения депутатов по наделению "Отбасы банка" правом выдачи образовательных кредитов в рамках государственной образовательной накопительной системы", – сообщила глава Агентства.

Абылкасымова добавила, что новеллы законопроекта были разработаны для повышения конкуренции в банковском секторе.

Летом глава Миннауки Саясат Нурбек сообщил, что в Казахстане рассматривается возможность внедрения беспроцентного кредита на обучение в вузе.

"Запускается беспроцентный кредит, который мы совместно с несколькими банками второго уровня и нашим финансовым центром законодательно проработали. Проработка уже завершается. Как в США можно будет брать беспроцентный кредит на получение высшего образования. В конце года мы его (инструмент, проект - прим. ред.) официально запустим", - сообщил тогда Саясат Нурбек.

Ранее мы также писали, что казахстанские абитуриенты, получившие дифференцированный грант, на оплату остатка стоимости обучения могут попробовать получить беспроцентный госкредит на 10 лет. Как это сделать - мы писали здесь.

При этом в начале прошлого учебного года казахстанские эксперты оценивали стоимость обучения в вузах страны. Сообщалось, что за последние пять лет средняя стоимость обучения в университетах Казахстана выросла почти в два раза. Также в апреле прошлого года эксперты рассказывали, на сколько выросла стоимость высшего образования в Казахстане и других странах

Позже на жалобы о дороговизне учебы в казахстанских вузах ответили в Миннауки.