Кредиты на образование сможет выдавать один из казахстанских банков

На заседании мажилиса глава АРРФР заявила, что в рамках нового законопроекта учтено предложение депутатов и "Отбасы банк" сможет выдавать образовательные кредиты, передает корреспондент NUR.KZ.
Глава Агентства по регулированию и развитию финансового рынка Мадина Абылкасымова отметила это новшество в рамках предлагаемых в законопроекте мер по усилению защиты прав потребителей финансовых услуг и повышению финдоступности.
"Учтены предложения депутатов по наделению "Отбасы банка" правом выдачи образовательных кредитов в рамках государственной образовательной накопительной системы", – сообщила глава Агентства.
Абылкасымова добавила, что новеллы законопроекта были разработаны для повышения конкуренции в банковском секторе.
Летом глава Миннауки Саясат Нурбек сообщил, что в Казахстане рассматривается возможность внедрения беспроцентного кредита на обучение в вузе.
"Запускается беспроцентный кредит, который мы совместно с несколькими банками второго уровня и нашим финансовым центром законодательно проработали. Проработка уже завершается. Как в США можно будет брать беспроцентный кредит на получение высшего образования. В конце года мы его (инструмент, проект - прим. ред.) официально запустим", - сообщил тогда Саясат Нурбек.
Ранее мы также писали, что казахстанские абитуриенты, получившие дифференцированный грант, на оплату остатка стоимости обучения могут попробовать получить беспроцентный госкредит на 10 лет. Как это сделать - мы писали здесь.
При этом в начале прошлого учебного года казахстанские эксперты оценивали стоимость обучения в вузах страны. Сообщалось, что за последние пять лет средняя стоимость обучения в университетах Казахстана выросла почти в два раза. Также в апреле прошлого года эксперты рассказывали, на сколько выросла стоимость высшего образования в Казахстане и других странах
Позже на жалобы о дороговизне учебы в казахстанских вузах ответили в Миннауки.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/banks/2174985-kredity-na-obrazovanie-smozhet-vydavat-odin-iz-kazahstanskih-bankov/
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