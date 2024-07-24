Как в США: беспроцентный кредит хотят предоставлять в Казахстане на обучение в вузе

Глава Миннауки и высшего образования Саясат Нурбек на онлайн-брифинге рассказал, как будут обеспечивать доступ к высшему образованию в Казахстане, передает корреспондент NUR.KZ.

Саясат Нурбек на брифинге сообщил, что для расширения доступа к высшему образованию с начала года в Казахстане запущены четыре новых инструмента.

Первые два из них - "Нацфонд-детям" и программа "Келешек".

"Третий инструмент - запускается беспроцентный кредит, который мы совместно с несколькими банками второго уровня и нашим финансовым центром законодательно проработали. Проработка уже завершается. Как в США можно будет брать беспроцентный кредит на получение высшего образования. В конце года мы его (инструмент, проект - прим.ред.) официально запустим", - отметил Саясат Нурбек.

Четвертый инструмент, по словам министра, - это дифференцированные гранты.

Сегодня глава Миннауки сообщил также о том, что в программу "Болашак" могут вернуть бакалавриат.

Напомним, ранее в Миннауки рассказали, на какие специальности выделили больше всего грантов в Казахстане. Осообе внимание, как сообщали тогда в ведомстве, уделяется техническим направлениям. В связи с этим 60% из общего числа около 79 тысяч образовательных грантов выделены на инженерно-технические специальности.

Между тем в апреле, выступая на заседании Национального совета по науке и технологиям, Касым-Жомарт Токаев назвал слабую сторону казахстанских вузов.

"О системных проблемах университетской науки свидетельствуют и низкие показатели в авторитетных международных рейтингах. Нужно безотлагательно принять комплексные меры для исправления ситуации.

Слабой стороной наших вузов является низкое качество научных исследований. Отдельные учебные заведения не имеют постоянных связей с производственными предприятиями, есть даже вузы, у которых такие связи и вовсе отсутствуют. Большинство из них применяют неэффективные и устаревшие подходы в работе.

В целом, университеты и научные организации должны стать стратегическим центром, вносящим значительный вклад в социально-экономическое развитие страны. Поэтому поручаю правительству разработать специальную программу", - заявил тогда Токаев.