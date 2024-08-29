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Как в рассрочку оплатить обучение в казахстанском университете

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Часы лежат на монетах тенге
Часы и монеты. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Казахстанские абитуриенты, получившие дифференцированный грант, на оплату остатка стоимости обучения могут попробовать получить беспроцентный госкредит на 10 лет. Как это сделать, читайте на NUR.KZ.

Обучение в университете доступно не каждому казахстанцу, а гранты достаются не всем. Более того, некоторые абитуриенты не смогли попасть на бесплатное обучение, даже набрав высокий балл на едином национальном тестировании (ЕНТ).

Между тем в Казахстане реализуются сразу несколько инструментов, которые должны помочь молодежи получить высшее образование.

Так, например, абитуриенты могут получить дифференцированный грант, который покрывает 50% от стоимости обучения. Выдается он, как объяснили в Национальном центре тестирования, на конкурсной основе.

В этом году конкурсы на присуждение дифференцированных грантов уже прошли, а их обладатели теперь могут претендовать на государственный образовательный кредит под 0%, которым можно оплатить оставшуюся стоимость обучения.

Как рассказали в Финансовом центре, который является гарантом от лица государства по образовательным кредитам, выданных финансовыми организациями, такой заем выдается беспроцентно в тенге на 10 лет, а погашение начинается со следующего месяца после выдачи. По сути у обладателей дифференцированного гранта есть возможность оплатить свое обучение в рассрочку.

При этом беспроцентный кредит могут выдать на 15 лет с отсрочкой погашения в течение всего периода обучения с выделением дополнительных 6 месяцев после завершения обучения. Однако такая возможность есть только у следующих категорий студентов:

  • дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей;
  • абитуриенты из многодетных семей;
  • дети с инвалидностью;
  • дети из малообеспеченных семей.
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Накопления на учебу. Иллюстративное фото: Miljan Živkovi/Getty Images

Стоит отметить, что для получения такого кредита абитуриент с дифференцированным грантом должен выполнить следующие условия:

  1. должен иметь не менее одного поручителя (это условие не распространяется на детей-сирот и тех, кто остался без попечения родителей);
  2. должен иметь образовательный депозит.

Для участия в присуждении государственного образовательного кредита претендент не позднее 30 рабочих дней после размещения информации о начале приема заявлений должен зарегистрироваться на сайте Финансового центра и подать электронное заявление с приложением с документов в электронном формате.

После этого ему нужно заключить кредитный и связанные с ним договоры. В договоре обязательно указывается, какая часть стоимости покрывается грантом, а какая – личными средствами или образовательным кредитом.

При этом стоимость обучения для обладателей дифференцированного гранта не должна превышать стоимость полного гранта или платного обучения. В учет пойдет та, что меньше.

Напомним, ранее стало известно, что в Казахстане выделили дополнительные гранты для выпускников, которые их не получили даже с учетом высоких баллов на ЕНТ.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/personal/2154768-kak-v-rassrochku-oplatit-obuchenie-v-kazahstanskom-universitete/

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