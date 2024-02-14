На жалобы о дороговизне учебы в казахстанских вузах ответили в Миннауки

Министр науки и высшего образования Казахстана Саясат Нурбек сегодня в кулуарах мажилиса прокомментировал стоимость обучения в вузах страны, передает корреспондент NUR.KZ.

По словам журналистов, казахстанцы жалуются на то, что "стоимость обучения в вузах стала неподъемной", особенно по медицинским направлениям.

"Как мы в прошлом году говорили, у нас сейчас очень консервативная политика по установлению стоимости обучения в вузах. Отслеживаем, контролируем медицинские университеты. Вы знаете, это в ведении Минздрава: мы влияем только в части академической политики. Оплату обучения другое ведомство устанавливает. Если есть конкретные факты, где слишком сильно повысили плату за обучение, вы нам передайте", – ответил на это Саясат Нурбек.

При этом он отметил, что стоимость платного обучения в абсолютном большинстве университетов Казахстана, как правило, существенно ниже обучения по гранту.

Как подчеркнул министр, даже в национальных университетах, где стоимость гранта составляет 1,2 млн тенге, стоимость платного обучения – в районе 500-550 тысяч тенге за год обучения.

"Есть, конечно, частные университеты с более высокими ценами, но они отвечают за качество, увеличивая плату за обучение. По госуниверситетам мы очень жестко регулируем, ценовой диапазон держим всегда намного ниже, чем грантовое обучение. Поэтому этот вопрос на контроле. По фактам вы нам передайте информацию – мы посмотрим", – заверил глава Миннауки.

В начале текущего учебного года казахстанские эксперты оценивали стоимость обучения в вузах страны. Сообщалось, что за последние пять лет средняя стоимость обучения в университетах Казахстана выросла почти в два раза.

Так, самым дорогим республиканским вузом страны на 2023-2024 учебный год называли "Назарбаев университет" – от 7,5 млн тенге до 9 млн тенге.

На втором месте по дороговизне обучения находится университет КИМЭП – в районе 4,1 млн тенге за год обучения.

На третьем месте оказался Казахстанско-Британский технический университет – от 2,1 млн до 2,4 млн тенге за год.

"В других республиканских вузах ценники более скромные и, как правило, не превышают 2,1 млн тенге за год обучения. Самым дешевым республиканским вузом страны оказался Казахский университет технологии и бизнеса – год обучения здесь стоит от 500 тыс. до 600 тыс. тенге в зависимости от специальности", – говорили аналитики.

Также в апреле прошлого года эксперты рассказывали, на сколько выросла стоимость высшего образования в Казахстане и других странах.