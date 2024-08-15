Новые банкноты 10 000 тенге: когда появятся и как отличить подлинные от подделки (фото, видео)

В конце июня Нацбанк выпустил банкноты 10 000 тенге в новом дизайне "Сакский стиль". В массовое обращение они поступят в сентябре, передает NUR.KZ со ссылкой на банк.

Как сообщается на официальном сайте Национального банка РК, новая банкнота номиналом 10 000 тенге выпущена в обращение с 28 июня 2024 года.

"При этом, в массовое обращение новые банкноты 10 000 тенге поступят ориентировочно в сентябре 2024 года, поскольку для доставки во все регионы страны и адаптации оборудования (банкоматы, терминалы и др. кассовая техника) требуется дополнительное время", - отмечает Нацбанк.

Проверка защитных элементов позволит самостоятельно отличить настоящие банкноты от поддельных, отмечает ведомство.

На банкноте использован специальный вид печати, создающий рельеф – золотое интаглио. Герб Республики Казахстан нанесен высокорельефным слоем золотистой металлической краской.

Защитные элементы новой банкноты. Фото: Национальный банк РК

На лицевой стороне банкноты по краям имеются выпуклые высокорельефные элементы, хорошо различимые на ощупь. Это метка для людей с ослабленным зрением.

Защитные элементы новой банкноты. Фото: Национальный банк РК

Также на банкноте имеется ныряющая двухцветная защитная нить. Она выходит на поверхность банкноты в виде пунктиров, которые просматриваются на проходящем свете как одна сплошная нить. При изменении угла наклона банкноты проявляется динамический эффект пульсации взаимодействующих цветов синего и фиолетового.

Защитные элементы новой банкноты. Фото: Национальный банк РК

Кроме того, на лицевой стороне банкноты расположен защитный элемент – патч в виде объёмного изображения стилизованного барса. При повороте банкноты проявляется эффект переключения вершины горы и цифрового изображения номинала на орнамент и динамический эффект расхождения лучей в стороны.

Защитные элементы новой банкноты. Фото: Национальный банк РК

Цветопеременное окно. В проходящем свете в окне силуэт вершины горы, который меняет цвет с золотого на синий.

Защитные элементы новой банкноты. Фото: Национальный банк РК

На оборотной стороне банкноты расположен элемент Спарк в виде объемного изображения артефакта "Голова Барса с грифонами в пасти". При изменении угла наклона банкноты цвет Спарка переходит от золотого до нефритового.

Защитные элементы новой банкноты. Фото: Национальный банк РК

Отдельные художественные элементы нанесены на банкноту специальной краской с блеском золотистого цвета, так называемой иридисцентной краской.

Защитные элементы новой банкноты. Фото: Национальный банк РК

Защитный элемент локальный водяной знак – электротип. В проходящем свете четко виден электротип в виде изображения номинала.

Защитные элементы новой банкноты. Фото: Национальный банк РК

Напомним, в июле глава Нацбанка Тимур Сулейменов рассказал, какие купюры обновят следующими в Казахстане. В новом дизайне выпустили 5- и 10-тысячные банкноты.

"Все следующие (на очереди выпуска с новым дизайном – прим. ред.) – там мы не по купюрам пойдем, а по всей линейке сразу. То есть зашла 5- и 10-тысячная купюра, и остальные пойдут, и 1-тысячные, и 2-тысячные", – отметил председатель Нацбанка.

Ранее в июне в Нацбанке показывали новые 5- и 10-тысячные купюры в сакском стиле.

Добавим, в ноябре прошлого года на XI Конгрессе финансистов Казахстана Национальный банк РК презентовал новую серию банкнот тенге. Отмечалось, что новая серия основана на элементах "Сакского стиля" и отражает наследие страны – от уникальной культуры номадов до современного Казахстана.

При этом в честь 30-летия национальной валюты в Казахстане также выпустили юбилейные банкноты номиналом 10 тыс. тенге. Позже специалисты рассказывали, как проверить на подлинность юбилейную 10-тысячную купюру.

В феврале стало известно, что в Казахстане в течение нескольких лет планируют заменить все старые банкноты на купюры из серии "Сакский стиль". После выпуска банкнот нового дизайна, банкноты предыдущего образца будут постепенно изыматься из обращения.

После завершения периода параллельного обращения все банки и "Казпочта" будут обменивать банкноты старого образца на банкноты нового образца в течение еще 3 лет. По истечении этих 3 лет филиалы Нацбанка продолжат обменивать банкноты старого дизайна бессрочно.