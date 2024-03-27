Депозиты населения снова начали расти в Казахстане

После резкого падения объем депозитов населения снова начал расти в Казахстане и уже превысил 20 трлн тенге. Рост произошел в первую очередь за счет тенговых вкладов. Подробности читайте на NUR.KZ.

Первый месяц 2024 года начался для депозитной сферы Казахстана неудачно – за январь объем банковских вкладов физических лиц уменьшился сразу на 514 млн тенге. Ранее мы подробно рассказали о том, в каких именно банках произошел отток средств. Однако теперь ситуация постепенно выправляется.

Согласно данным Национального банка РК, в феврале сумма на частных депозитах населения в казахстанских банках увеличилась на 1,34% – до 20,1 трлн тенге. При этом вернуться к рекордному показателю, который был зафиксирован в декабре 2023 года пока не удалось – тогда общая сумма достигла почти 20,4 трлн тенге.

Вклады населения в казахстанских банках. Источник: Национальный банк РК

Примечательно, что рост в первую очередь обеспечили счета в тенге, а не в иностранной валюте.

Так, например, сумма средств на тенговых вкладах физических лиц до востребования и текущих счетах за месяц увеличилась на 3,9% (до 1,9 трлн тенге), тогда как в иностранной валюте она уменьшилась на 3,8% (до 985 млн в переводе на тенге).

Похожая ситуация у сберегательных вкладов. Тенговые выросли на 3,1% (до 1,7 трлн тенге), а в инвалюте уменьшились на 9,2% (до 13,2 млрд тенге). Условные вклады в тенге увеличились на 4,7% (до 4,5 млрд тенге), а вот в иностранной валюте остались без изменений (19 млн тенге).

Исключением стали только срочные вклады, которые показали прирост как в национальной, так и в иностранной валютах. Первые выросли на 1,6% (до 11,3 трлн тенге), а вторые – на 0,2% (до 4,3 трлн тенге).

Примечательно, что рост депозитов произошел вопреки тенденции по снижению размеров вознаграждения у вкладов. Так, по данным Нацбанка, среднерыночная ставка по депозитам в феврале снизилась с 14% до 13,6%.

Вполне возможно, что это снижение стало результатом политики некоторых банков второго уровня, которые уменьшили ставки вознаграждения по своим депозитным продуктам. Стоит отметить, что данная тенденция может продолжиться и в будущем, если Национальный банк РК продолжит смягчать денежно-кредитную политику в стране.