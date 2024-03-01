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В каких казахстанских банках уменьшились депозиты населения

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Девушка считает деньги в банке.
Деньги. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Всего за месяц объем депозитов физических лиц в Казахстане уменьшился на 2,61%. Отток вкладов произошел почти во всех банках. Откуда ушло больше всего денег, читайте в материале NUR.KZ.

В декабре 2023 года в Казахстане был побит рекорд по общему объему денег, которые казахстанские физические лица хранят в банках второго уровня. Тогда сумма почти достигла 20,4 трлн тенге, и большая ее часть держалась в национальной валюте.

Однако в январе был зафиксирован массовый отток денег с банковских вкладов. Такое произошло впервые с февраля 2023 года.

Согласно данным Национального банка РК, "обеднели" почти все банки второго уровня, которые участвуют в системе гарантирования депозитов. Общая сумма средств за месяц по итогам января уменьшилась на 2,61% до 19,9 трлн тенге.

Объем депозитов в иностранной валюте просел на 3,36% – с 5,5 трлн тенге до 5,3 трлн тенге, а тенговые вклады уменьшились на 2,22% – с 14,9 трлн тенге до 14,6 трлн тенге.

Вклады населения в казахстанских банках
Вклады населения в казахстанских банках. Источник: Национальный банк РК

Из каких банков ушло больше всего денег

По депозитам в январе "просели" почти все банки. Например, объем вкладов у Halyk Bank уменьшился на 1,92%, с 5,7 трлн до 5,6 трлн тенге, Kaspi – на 4,13%, с 5,1 трлн до 4,8 трлн тенге, а у "Отбасы банка" – на 1,82%, с 2,43 трлн до 2,39 трлн тенге.

Снижение также зафиксировано в "Банке ЦентрКредит" – на 2,05%, с 2,22 трлн до 2,17 трлн тенге, в "Евразийском банке" – на 1,57%, с 1,1 трлн до 1 трлн тенге, и других.

Исключением стал Home Credit Bank, который сумел за месяц нарастить объем депозитов на 1,16% – с 324,2 млрд тенге до 327,9 млрд тенге.

Объем депозитов физических лиц в казахстанских банках
Объем депозитов физических лиц в казахстанских банках. Источник: Национальный банк РК

Несмотря на тот факт, что большинство банков по итогам января "просело" по депозитам, лидерские позиции не изменились. По-прежнему большая часть всего депозитного портфеля (более 16 трлн тенге) находится в пяти банках.

Напомним, ранее стало известно, что многие банки второго уровня снизили ставки вознаграждения по своим депозитным продуктам.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/rating/2063899-v-kakih-kazahstanskih-bankah-umenshilis-depozity-naseleniya/

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